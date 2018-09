Una saudí cumple su sueño y escala el Kilimanjaro (fotos)

Fadhli formó parte de un grupo de siete personas y tardó una semana en auparse a la cima. Entre quienes la acompañaban estaba también su hermano.

Antes de emprender el arriesgado viaje, la saudí estudió escrupulosamente las reglas de seguridad.

"La altura puede matar. Un golpe a causa de la altura puede dañar los pulmones, el corazón o la cabeza. La falta de oxígeno causa un brusco declive en la salud. Cada uno puede experimentar mareo, náuseas, dolor de cabeza. Nadie está a salvo de eso, por muy buena forma física que tenga", explicó la alpinista.

La escaladora contó que no había tenido problemas graves de salud, si bien sufría una fuerte cefalea.

Entretanto, algunos de los miembros del grupo tuvieron que abandonar el equipo debido al malestar o bien a los consejos del médico que los examinaba. A cuentagotas fueron abandonando la escalada antes de tiempo, hasta que se quedaron solo dos alpinistas acompañados por el guía.

© Foto : Kholoud Fadhli Joloud Fadhli durante la escalada del Kilimanjaro

Estos dos fueron Fadhli y su hermano. A los hermanos les gustaban las montañas desde la infancia, y fue su padre quien los aficionó. La escalada al Kilimanjaro era, antes que nada, una oportunidad para honrar la memoria del padre.

"Quedábamos nosotros dos, además del guía, y nos sentíamos muy incómodos (…) Esto nos hizo dudar de nuestras capacidades. Estábamos muy cansados, pero encontré la fuerza para seguir. La separación de nuestro grupo me desanimó mucho, pero yo llevaba cartas de mis hijos para que, mediante su lectura, me ayudaran a alcanzar el pico. Y me obligué a ir", recordó la alpinista.

© Foto : Kholoud Fadhli Joloud Fadhli con su hermano durante la escalada del Kilimanjaro

"Cuando nos quedaba una hora para hacer cima en el Uhuru —el pico más alto del Kilimanjaro, de 5.895 metros— estábamos en Stella Point, a 5.785 metros. El camino desde allí era mucho más fácil que antes, ya que la ladera no es muy empinada. Pero estaba tan agotada que no podía seguir", admitió la interlocutora de Sputnik.

Entonces la mujer llevaba más de un día sin dormir, pero el guía exigió continuar el camino. Poco tiempo más tarde, los hermanos alcanzaron el preciado objetivo.

Una vez que hicieron cima, los escaladores hicieron ondear las banderas de Arabia Saudí y de Yemen, ya que la familia procede de allí.

Ahora Joloud Fadhli sueña con escalar los siete picos más altos del mundo antes de cumplir los 40 años y ya se prepara para la nueva aventura.

© Foto : Kholoud Fadhli Joloud Fadhli durante la escalada del Kilimanjaro

Sus próximos objetivos son los puntos más altos de cada continente. Además del Kilimanjaro, están el monte Jaya, el monte Elbrus de Europa, el monte Denali de América del Norte, el Aconcagua de Sudamérica y Everest en Asia, que marca la frontera entre China y Nepal y es la montaña más alta del planeta Tierra.

