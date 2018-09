Ni Falklands ni británicas: protestas contra estand de las 'Falklands' en Uruguay (fotos, vídeo)

Eran las 15 horas de un soleado sábado 15 de septiembre en Montevideo, Uruguay. En la tradicional exposición en La Rural del Prado continuaba presente, provocador, un puesto del Reino Unido invitando a conocer las Falkland Islands. Afuera del predio se organizaba una protesta de organizaciones de izquierda y excombatientes.

"¡Ni Falklands! ¡Ni británicas! ¡Las Malvinas son argentinas y latinoamericanas!", leían los folletos repartidos al público en la calle. La mayoría de las personas tomaban el papel y se solidarizaban con la causa. Pero no todos. "No, no, no. Yo estoy por la libertad y eso que me diste no defiende la libertad", renegó con cara de enojo una señora que devolvió el panfleto a la chica que los repartía.

"Supongo que se referirá a la libertad de los kelpers para decidir sobre su propio destino. Eso sería válido si se tratara de un pueblo que no fue trasplantado después de una usurpación como la de 1883, hecho invalida la autodeterminación", dijo a Sputnik Gustavo Pirich, exsoldado conscripto combatiente en Malvinas e integrante del Grupo por la Soberanía (GPS). "Esta invasión ha sido condenada incluso de forma internacional por la ONU en la resolución 2.065. Si la hubiera escuchado eso es lo que le habría contestado", continuó.

La resolución 2.065 de la Asamblea General de la ONU, a la que hacía referencia, fue aprobada en 1965. Allí se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y Argentina en torno a las Islas Malvinas. Estableció además que el caso se encuadra en una situación colonial.

El apoyo de los uruguayos al reclamo argentino por el retiro del puesto británico quedó plasmado en gente como Edgardo Gennari, integrante del partido Por La Victoria del Pueblo, Frente Amplio, quien se acercó hasta el acto realizado para manifestar su descontento.

"Vinimos a realizar un acto de solidaridad y repudio hacia una conducta que se vuelve a repetir en esta Rural del Prado. Se trata de un evento organizado por los dueños de la tierra y el ganado. El pueblo uruguayo reconoce en todos los ámbitos en donde es representado a las Islas Malvinas como parte del territorio argentino. Detestamos la existencia de un enclave colonial de un imperio inglés que está demostrando que el colonialismo sigue vigente, y no solo en Malvinas, sino también en Medio Oriente, en Centroamérica y en el resto de América Latina", indicó a este medio.

Para él, la Federación Rural fue la responsable de que se instalara el puesto. Se refirió al hecho como "una decisión que va en contra de la decisión política del pueblo" y sostuvo que "es un provocación hacia todo el pueblo uruguayo".

Por su parte, Edgardo Esteban, periodista, excombatiente, integrante de GPS y autor del libro sobre la guerra, 'Iluminados por el fuego', ingresó al predio de La Rural con la intención de verificar si la promesa de quitar el puesto había sido cumplida.

"Ingresé porque me habían dicho que se había decidido levantar el stand aunque faltaba solo un dia para terminar la exposición. Se trataba de una cuestión de respeto. Pero está. No se ha hecho absolutamente nada. Se siguen burlando de lo que significa la causa", señaló a Sputnik.

Esteban indicó que los excombatientes que cruzaron el Río de La Plata para hacer su reclamo no lo hicieron para cuestionar al pueblo uruguayo, sino que fueron a "construir la Patria Grande. Explicó que si bien el interés territorial por Malvinas es argentino, hay límites marítimos que interesan a Uruguay por su pretensión por el espacio antártico.

"Se trata de una reserva de agua dulce, hidrocarburos, alimentos, investigación científica. La base de la OTAN en Malvinas, la más grande en el Atlántico Sur, es una amenaza para toda América Latina", explicó.

Pirich también mencionó que la causa Malvinas está emparentada con el proyecto de La Patria Grande. "Tienen que ver con el sueño de nuestros padres fundadores: San Martín, Belgrano, Artigas, Bolívar y otros patriotas latinoamericanos que entendieron que ese era el camino para nuestra región. Durante la propia guerra sectores de diferentes países mostraron su solidaridad con nosotros. Unos 22.000 bolivianos se prestaron como voluntarios y otros tantos en Venezuela y Perú. Esto no fue igual con EEUU, que rápidamente se volcó a auxiliar a Inglaterra", dijo.

Esteban además opinó que "si se instaló un puesto de los británicos en Uruguay es porque el Gobierno argentino no está actuando en una cuestión que no es de una Administración, sino que es una cuestión de Estado. Hay que defender esta causa porque se le están regalando un montón de recursos naturales al Reino Unido".

Pero la defensa de Malvinas es también una cuestión personal para quienes vieron sus vidas afectadas por el conflicto bélico. "Marcó mi vida. Tuve un fusil para defender mi territorio, mi gente y mi vida cuando tenía 19 años. Aprendí de muy joven que hay amigos y enemigos, me abrió los ojos de forma muy temprana sobre un montón de cuestiones que me ayudaron a transitar mi vida. No me arrepiento de esa experiencia", concluyó Pirich.