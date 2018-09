Una anciana de 105 años revela que el secreto de su longevidad está en los hombres

Brenda nació en 1913 y pasó una gran parte de su vida —93 años— en la casa de sus padres. Después se trasladó a una residencia de personas mayores, señala el diario Metro.

Brenda Osborne llega a los 105 en G.B. El secreto, según ella,de su longevidad es haber vivido al aire fresco, el trabajo duro y el huirle al matrimonio😂 pic.twitter.com/4DrRTmLGWl — teiifttomas (@Islandia35Tomas) September 13, 2018

La anciana explicó que su buena salud se debe a haber trabajado duro y evitado a los hombres.Brenda empezó a trabajar en 1940 en un hospital. En 1946 llegó a ser asistente de enfermera y seis años más tarde ascendió a enfermera superior.

"Mi tía, que lleva más de un siglo, no me sorprende, ya que siempre ha sido muy independiente. (…) Ella bromea con que su secreto para una larga vida es evitar a los hombres porque ellos no valen la pena", comentó Marie Pollard, sobrina de Brenda.

