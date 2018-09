Así los dirigentes de Google se comprometieron a combatir la agenda de Trump (vídeo)

La versión corta de este vídeo ha sido publicada en Twitter mientras que la grabación completa puede verse en la página web de Breitbart News.

Durante esta reunión, los directivos de Google, incluido el cofundador Serguéi Brin, expresaron su angustia y frustración por los inesperados resultados de las elecciones de 2016 en EEUU. Brin declaró que "como un emigrante, un refugiado, ciertamente encuentro estas elecciones profundamente ofensivas", así como subrayó que esta "entra en conflicto con los valores de la empresa".

También comparó el electorado de Trump con "extremistas" argumentando que existe una correlación entre los antecedentes económicos de los partidarios de Trump y el electorado que apoya a los movimientos extremistas.

Brin supuso que los votantes podrían haber sido motivados más por el cansancio que por las preocupaciones legítimas. Según el cofundador de Google, precisamente el cansancio es algo que a veces contribuye a que "se produzcan cosas realmente feas".

Además, los gerentes de la empresa destacaron que Google "está determinado a frustrar tanto la agenda de Trump como el movimiento populista más amplio que está emergiendo en todo el mundo".

Así, la directora financiera Ruth Porat prometió que Google usará su gran fuerza, sus recursos y su alcance para continuar promoviendo "los valores realmente importantes".

A su vez, el director ejecutivo, Sundar Pichai, aseguró que la empresa aumentaría "las inversiones en el desarrollo del aprendizaje automático ('machine learning', en inglés), que es una gran oportunidad" para poder atajar el problema de la desinformación y la "difusión de noticias falsas".

El vicepresidente de Google para Asuntos Globales, Kent Walker, enfatizó que la empresa tiene que asegurar que "el populismo no desemboque en una guerra mundial o algo catastrófico".

Tras la filtración del video, un portavoz de Google comentó que durante más de 20 años, todos los empleados de la empresa han sido capaces de expresar libremente su opinión en las reuniones.

"No se dijo nada ni en esta ni en ninguna otra reunión que pudiera sugerir que cualquier sesgo político influye en la manera como construimos y operamos nuestros productos. Al contrario, nuestros productos son construidos para todos y los diseñamos con un cuidado extraordinario para que sean una fuente de información fiable, sin dar importancia a las opiniones políticas", escribió en un comunicado.

No obstante, a pesar de esta declaración en defensa de la libertad de expresión, el año pasado Google despidió al ingeniero James Damore debido a una carta de 10 páginas en la que Damore argumentaba que las mujeres están subrepresentadas en el sector IT no por prejuicios y discriminación, sino por diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Su texto se filtró fuera de la empresa hasta llegar a las redes sociales y desatar polémica. En aquel entonces, Sundar Pichai envió un correo electrónico en el que señaló que algunas partes de la carta de Damore violaban "el código de conducta y traspasaron los límites al perpetuar estereotipos de género perjudiciales".

Posteriormente, Damore decidió demandar a Google por esta 'injusta' decisión.

