Kim Kardashian revela un 'secreto' que ha guardado durante 20 años (fotos)

En una foto que fue tomada en 1998, Kardashian aparece al lado de su padre. Al ver esta imagen los seguidores se percataron de ciertos cambios que se han producido en el semblante de la estrella.

"¡Tu nariz era perfecta! Nunca tendrías que haberla tocado", escribió la usuaria synnovewest.

Algunos seguidores de Kardashian expresaron su admiración a la celebridad estadounidense.

"Eres tan guapa, siempre lo has sido", publicó samiha_ahmed7.

© AP Photo / Chris Pizzello Kim Kardashian muestra un escalofriante 'implante extraterrestre' (vídeo)

Otros usuarios de Instagram señalaron que el padre de Kim Kardashian, Robert, "estaría orgulloso de sus hijos".

No obstante, esta no es la única foto de antaño que Kardashian enseñó a sus fans en Instagram. También publicó una foto antigua en la que aparece comiendo una magdalena. La estrella no reveló en qué año se tomó esa imagen.