Una publicidad feminista de Nike revoluciona las redes (vídeo)

Con este vídeo, compartido en la cuenta oficial de Nike en YouTube y protagonizado por mujeres fuertes y rebeldes, la marca intenta romper los estereotipos de género que todavía existen.

La protagonista principal del comercio es una joven que rechaza que su madre le arregle el cabello y escapa por el techo del auto en medio de un embotellamiento, tras lo cual lidera una 'marcha feminista' improvisada en plena carretera. En la impactante publicidad también participaron la atleta Paola Morán, la futbolista Nayeli Rangel, la gimnasta Alexa Moreno y la boxeadora Mariana Juárez, todas ellas mexicanas.

"Yo soy mala, a lo que tú dices tú no dices nada, ando por la calle y no me quedo en casa, estamos en la ciudad, vamos a la discoteca para gozar", reza la canción que acompaña al comercial.

Otro detalle curioso es un pañuelo verde que luce una de las protagonistas de la publicidad, algo que fue considerado un guiño a la lucha por la despenalización del aborto en Argentina.

Más del tema: "La legalización del aborto se volverá a discutir en Argentina"

Sin embargo, no a todos los usuarios les gustó el nuevo comercial del gigante de ropa deportiva estadounidense.

"Usar al feminismo para vender un producto deja de ser feminista", "Los machos capitalistas de Nike le consultaron al departamento de marketing como podían vender más zapatillas para mujeres: el resultado fue esto", "Pareciera incitar más la violencia entre hombres y mujeres en vez de mostrar cómo se unen por una causa" son algunos de los comentarios publicados bajo el vídeo.