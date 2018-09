Una modelo de talla grande en la portada de Cosmopolitan causa controversia (foto)

Con el paso del tiempo las dimensiones 90x60x90 van perdiendo su preeminencia, por lo tanto entre las famosas modelos se encuentran mujeres de aspectos físicos muy diferentes.

Tess Holliday, que supera la talla 50 con 1,65 metros de estatura, se ha convertido en un símbolo de reivindicación de la sensualidad del sobrepeso.

Sus fotos se han publicado en diferentes revistas. La aparición de su foto en Cosmopolitan provocó una oleada de comentarios que en su mayoría eran negativos.

Los internautas culparon a la revista de idealizar la obesidad —un grave problema de salud en el mundo contemporáneo.

El periodista británico Piers Morgan comentó la decisión de Cosmopolitan en su Instagram.

"Reino Unido se enfrenta con una obesidad progresiva, y esta es la nueva portada de Cosmo. Probablemente lo deberíamos considerar como un gran paso hacia la 'positividad del cuerpo'. Vaya una tontería. Esta portada simplemente es peligrosa y mal guiada, al igual que alabar a las modelos de 'talla cero'".

Algunos de los usuarios elogiaron la confianza de la modelo y su capacidad de ser feliz consigo misma, pero destacaron que la gente no debe olvidarse de que la obesidad, al igual que el peso insalubremente bajo, es un enorme problema que afecta a la gente moderna, en particular, a los niños. "¿Por qué los niños no pueden ver y tratar de tener un estilo de vida mejor, ejercitarse?", se preguntó un tal WarrenToo.

Al mismo tiempo, hubo usuarios que subrayaron que Cosmopolitan no es una revista de salud y no tiene como objetivo promover hábitos saludables.

Además, la usuaria de Twitter Molly Houchins escribió que fue Tess Holliday la que le ayudó a aceptar su cuerpo e incluso le hizo querer modelar.

En 2016, la corpulenta modelo ya fue causa de debates parecidos. Fue entonces cuando una organización feminista utilizó la foto de Holliday para promover el evento 'Feminism and Fat' (Feminismo y Grasa) en Facebook.

Por su parte, la administración de la red social les prohibió utilizar la herramienta Facebook Ads para promover el evento, salvo que cambiasen la imagen del anuncio.

