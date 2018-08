Incertidumbre y miedo por la devaluación en Argentina

Firmas líderes suspendieron la entrega de productos hasta definir nuevas listas de precios. La industria mediana no accede a insumos o materias primas, y cuando lo logra se los cobran cotizados en dólares. Muchos bajan las persianas y esperan "a ver qué pasa". Esta es la realidad que reflejan los principales medios del país, oficialistas y opositores.

Y es que Argentina vive uno de los momentos de mayor incertidumbre de los últimos años. Todavía no se cumplen tres años de la asunción de Mauricio Macri, quien llegó al poder con el respaldo de los poderes económicos y una plataforma anclada en pronósticos de recuperación y apertura al mundo. Sin embargo el mundo, o por lo menos el mercado internacional, pareciera estar dándole la espalda.

"Hoy mi sueldo vale la mitad que a principio de año. Mi poder adquisitivo ya viene siendo destruido todos los años desde la época de [la expresidenta] Cristina [Kirchner] por la inflación, que aumenta más que lo que me ajustan por paritarias. Macri no solo no lo frenó sino que lo empeoró, y ahora sumale la devaluación: el dólar estaba a 10 pesos cuando asumió, y hoy tocó los 42", dijo a Sputnik con notorio disgusto Alejandro, quien trabaja en una librería y estudia ciencia política.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Crisis económica argentina responde a políticas internas y no a factores externos

Las palabras de Alejandro podrían parecer una exageración pero no lo son. Argentina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en inflación anual, solo debajo de Venezuela y las dos Sudán (norte y sur), y se encuentra en el podio de los 10 principales desde 2007. Además, el día que Macri tomó posesión la divisa extranjera cotizaba a 9,60 pesos, aunque para entonces aún regía el cepo cambiario y el dólar paralelo rondaba los 15 pesos.

La desconfianza que demuestra el mercado financiero internacional por la economía argentina es un reflejo de lo que ocurre dentro del país. Hay quienes tiemblan de miedo de que el país vuelva a una situación como la de 2001, cuando la crisis financiera produjo el default, algunos bancos quebraron y se instaló el "corralito", el mecanismo que impedía el acceso libre a los ahorros y cuentas bancarias.

"Como el dólar no está estable, la gente que tenía créditos para comprar tiene que esperar porque todos los días cambia, hay un proceso que toma tiempo, no es efectivo directo, y cuando no hay una respuesta de los bancos se genera malestar", contó a Sputnik Galia, corredora inmobiliaria. "Ayer se nos cayó una operación porque veníamos esperando teniendo en mente el dólar a 38 pesos como peor escenario, y cuando superó los 40 el comprador dijo 'no llego'", comentó.

"El rubro inmobiliario siempre se va a seguir moviendo porque siempre habrá quienes aún en estos escenarios decidan invertir en ladrillo, sobre todo si ya se tienen los dólares, el método de ahorro preferido de los argentinos. El problema es con los que sacaron préstamos. El año pasado fue inusual porque el boom de los créditos hipotecarios hizo que hubiera más demanda que oferta y los precios se inflaron. Ahora esta todo al revés, o volviendo a la normalidad", dijo Galia casi en forma de pregunta.

Para muchos, el problema de los pagos en tarjeta de crédito y los viajes ya programados resultan un desafío incierto. "Mi problema es que tengo un viaje programado para enero a México. El pasaje lo financié en pesos a cuota fija. Lo que me preocupa es todo el resto. Ahora tengo menos capacidad de ahorro para comprar moneda extranjera en efectivo. Todavía tengo que comprar los pasajes internos que, si los compro hoy con la tarjeta de crédito, se van a facturar en dólares a fines de septiembre, y no sé a cuánto va a estar el dólar entonces", le contó a Sputnik Manuel, productor televisivo.