Instagram: La mexicana Thalía protagonista de una publicación que pasó de reto a canción

El divertido vídeo dio origen al #ThaliaChallenge y el #Tikitikiti que se viralizó en Instagram y ahora tiene su propia melodía en Facebook. La mexicana luce un enterizo rosa con flecos y su baile fue motivo de memes y bromas celebradas por la propia artista.

"Me escuchan, me oyen, me sienten", dice el texto que acompaña al vídeo del productor mexicano Chuy Nuñez y que compartió en su cuenta de Facebook, según publicó El Comercio

El músico hizo un 'mix' con el vídeo de Thalía en el medio de la toma, y acompañó la melodía en los extremos con dos coros, una guitarra y un bajo la melodía.

La creación de Núñez ha dado la vuelta al mundo, y en sus primeras 17 horas ya tenía más de cuatro millones de reproducciones en Facebook, más de 41.000 reacciones y había sido compartido por la propia Thalía desde sus Instagram Stories.