El mate rioplatense no para de generar fanáticos en el fútbol europeo (vídeo)

Lucas Torreira es uno de los jugadores más jóvenes de la selección uruguaya, con un destacado papel en el último Mundial de Fútbol. Su actuación en el partido contra Portugal en los octavos de finales fue decisivo para sellar el pase a cuartos.

Durante un tiempo, jugó en la Sampdoria de Génova, pero fichó con el Arsenal, uno de los clubes más importantes de la Premier League inglesa, cuya camiseta lleva a partir de la temporada 2018-2019. Y el club lo dio a conocer en sus redes sociales de una manera muy particular y uruguaya: presentando un tutorial de cómo preparar un mate.

"El mate es una bebida muy importante para mí. Sobre todo para los uruguayos es una gran compañía y de hecho en este momento lo tomo como un gran amigo", expresa el ídolo uruguayo, nacido en la ciudad industrial de Fray Bentos.

En el clip menciona paso a paso cómo preparar el mate y señala que existen "muchos tipos de yerba", pero que él elige una suave y compuesta, para estar tranquilo. De hecho, en los supermercados de Argentina y Uruguay, los anaqueles de la yerba suelen ocupar un espacio considerable, con numerosas marcas y tipos: para nerviosos, digestivas, para adelgazar, etc.

En cuanto al recipiente, Torreira prefiere una calabaza grande para beber. En este caso, se lo mandó fabricar especialmente. El objeto tiene un borde labrado en metales con los nombres de sus padres, hermanos y novia, así como la bandera de Uruguay y símbolos de clubes donde jugó o por los que hincha.

El termo donde lleva el agua caliente también está personalizado con fotos de gente querida. El jugador también usa un 'posamate', un objeto para colocar el termo, el mate y la bombilla mientras uno se desplaza, para evitar que se caigan los objetos.

El tutorial es sumamente útil para una persona que no sabe 'cebar' —servir— mate. En particular, enseña detalles que si uno no conoce a un 'matero' de ley, no son evidentes. Como por ejemplo, hinchar previamente la yerba con agua fría para evitar quemarla y arruinar el resto de las bebidas.

También opta por dejar una "montañita", una particular manera de disponer la yerba dentro de la calabaza, que consiste en dejar un espacio libre para luego "dar vuelta el mate". Otra técnica alternativa es la "piscinita", es decir, verter el agua indiscriminadamente sobre la yerba.

No es la primera vez que en Inglaterra el mate causa furor. El diario británico The Telegraph bromeó que podía "no esperarse que Inglaterra juegue como Argentina" en Rusia 2018, pero al menos podían "tomar lo mismo".

El periódico notaba que los jugadores del Tottenham que forman parte del combinado nacional tomaban mate, gracias al técnico argentino Mauricio Pochettino y los demás ciudadanos australes del club. Eric Dier; Danny Rose y Dele Alli suelen reservarse unos momentos para disfrutar de un mate, en lugar de una taza del tradicional té.