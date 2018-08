Revelan el secreto de las curvas de Kim Kardashian (fotos)

La famosa llegó a la fiesta What Goes Around Comes Around en Los Ángeles con el pelo corto, un mini vestido rosado y calzas cortas con una cintura alta de la marca estadounidense Spanx.

El fabricante afirma que este tipo de ropa interior elástica ayuda a tener un abdomen plano, sin causar molestias.

La propia Kardashian, anteriormente, había confirmado que le encanta la ropa interior que marca la silueta, al punto tal que a veces llega a ponerse dos modeladores, uno encima del otro.

Para la fiesta, la celebridad también escogió una cartera con forma de cono de papas fritas y zapatos de salón transparentes.

En julio, Kim Kardashian aseguró que pesa 54 kilos.