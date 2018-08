Campesinos mexicanos resisten a las bombas antilluvia de Volkswagen

La instalación de tres cañones antigranizo por parte de la empresa Volkswagen en Puebla para evitar que la lluvia dañe sus autos, ha causado un conflicto con los pobladores de las zonas rurales aledañas que denuncian que las bombas han cortado las lluvias de estación, ocasionando la pérdida de 2.000 hectáreas de cultivos.

El periodista Iván Tirzo publicó un extenso reportaje de tres partes en MTP Noticias, un medio poblano, en que comprobó que los cañones antigranizo eran utilizados cada siete segundos durante períodos prolongados, cuando la empresa alemana sólo cuenta con autorización para utilizarlos dos horas al año.

Campesinos de cuatro municipios del estado de Puebla (Cuautlancingo, Coronango, Santa Rita Tlahuapan y Puebla) se reunieron en una asamblea a comienzos del mes de agosto, en la que decidieron proceder legalmente contra la empresa y las autoridades que han apañado el uso los cañones que, estiman, han afectado a unos 10.000 campesinos. Aunque el conflicto en Puebla es reciente, el uso de los cañones antigranizo puede rastrearse de tiempo atrás en México.

"La primera vez que oí de estos cañones fue como en el año 2002 en el desierto de San Luis Potosí, en la región de Matehuala. En ese tiempo había muchos invernaderos y la gente del desierto nos decía que estaban disparándole a las nubes con unos cañones que las dispersaban. Pero en ese entonces todavía parecía un mito porque no era fácil obtener información", explicó a Sputnik la abogada Evangelina Robles, quien trabaja en la defensa del derecho al territorio y por un medio ambiente sano, también forma parte del Colectivo por la Autonomía de Jalisco.

© AP Photo / Hans-Maximo Musielik Como EEUU, México también separa niños migrantes de sus familias

Consultada por Sputnik, explicó que en el sur del estado de Jalisco, que ocupa una zona de valles conectados entre sí en torno al Volcán Colima, ha crecido exponencialmente la aparición de cañones antigranizo en los municipios de El Grullo, Autlán, El Limón, Tuxcacuesco, San Gabriel; así como en Tuxpan, Zapotlán El Grande y Sayula, de la mano de la promoción que el Gobierno de Jalisco ha hecho para que la zona se convierta en "el gigante agroalimentario", según el slogan que utiliza la secretaría de Desarrollo Social local.

En Jalisco, son mayormente empresas dedicadas a la agroindustria que utilizan los cañones antigranizo para que la lluvia no dañe el aspecto de sus cultivos (la lluvia los mancha) que sustituyen por agua de riego, con la que no cuenta el resto de los campesinos locales.

"Es impresionante ver cómo funcionan, porque ya va a llover y ves de dónde va a venir la lluvia, están las condiciones y de pronto empiezas a oír truenos parecidos a los de las fiestas de las iglesias y no pasan ni 10 minutos y ya no hay no hay nubes. Genera mucha impotencia en la gente ver eso", dijo a Sputnik.

Los cañones antigranizo detonan ondas sónicas con gas acetileno a las nubes, provocando su dispersión, según la descripción que se hace en las páginas web de empresas, mayormente españolas, dedicadas a su comercialización. Los de la Volkswagen, según informó MTP Noticias, fueron comprados a la empresa "Sistema de Protección Antigranizo" SPAG, con sede en Valencia.

"Funcionan de diferente manera, pero tienen una pequeña central meteorológica digital, una cosa muy pequeña, casi portátil, que instalan en un cuartito del tamaño de un baño en medio del lugar dónde tienen los cañones. Ves una antenita en el techo de estos cuartitos que mide la presión atmosférica y en el momento en que ésta cambia, automáticamente se empiezan a detonar los cañones", explicó Robles a Sputnik.

En el conflicto en Puebla, Volkswagen reconoció que detona automáticamente los cañones cada siete segundos, aunque no cuenta con permiso para ello. Tras el estallido público del tema, la protesta de los campesinos que bloquearon una carretera local y el trabajo periodístico de Tirzo, la empresa se reunió con autoridades del Gobierno y anunció que seguirá usándolos de manera manual y no automática, aunque no aclaró cuánto bajará la frecuencia de las detonaciones.

Además: Mexicanos crean red de sensores para alertar de incendios forestales

Así mismo, Volkswagen ofreció pagar 300 pesos (casi 16 dólares) por hectárea a los campesinos afectados en Puebla, según informó la periodista Elvia Cruz, quienes rechazaron la propuesta. Reclaman una indemnización de 70 millones de pesos mexicanos (3,5 millones de dólares) para cubrir el daño a las plantaciones base de su economía durante todo el 2019.

© AFP 2018 / Patrick Kovarik América Latina discute sobre cambio climático en Montevideo

En las mediciones que han hecho en Jalisco, explicó Evangelina Robles a Sputnik, también se detonan los cañones cada seis y 10 segundos, de manera constante, ante la presencia de lluvia. Explicó que hace tres años en la región Zapotlán el Grande, unas 300 personas (mayormente ejidatarios) se organizaron y lograron que acudieran autoridades locales a atender el asunto.

"Las autoridades se comprometieron a regular y a prohibir el uso de estos cañones, pero luego dijeron que no pueden porque no hay evidencia científica que pruebe que causen daños. Nosotros decimos que si no la hay se debe aplicar el principio precautorio", dijo Robles.

El principio precautorio mandata que una actividad se detenga si es perjudicial, hasta que la ciencia genere la información necesaria para tomar una decisión definitiva sobre su uso. "Pero sí, es evidente que afectan el ambiente", sostuvo Robles en entrevista. "En esta región del sur de Jalisco hay muchas asambleas y se discute mucho. La gente siempre se pregunta: ¿Cómo es posible que no les importe que no llueva?".