Un hermano de Meghan Markle arremete contra la duquesa

En una entrevista con el Daily Mail, Thomas Markle Jr —hijo del primero matrimonio del padre de Meghan, Thomas Markle— comentó el posible viaje de la esposa del príncipe Enrique a EEUU. Según rumores todavía no confirmados, la duquesa debe visitar a su madre, Doria, pero no se espera que se reúna con su padre u otros miembros de la familia.

© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe "Son como la cienciología": el padre de Meghan Markle compara la realeza con una secta

El hermanastro de Meghan comparó a los Markle con la familia de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo. Thomas se preguntó por qué su familia no podía formar parte del círculo social real, mientras que varios parientes de Kate (incluso un tío con antecedentes penales) estuvieron presentes en su boda con Guillermo.

"No necesito que me inviten a todos los eventos o lo que sea, pero hubiera sido agradable que me hubiesen invitado a la boda [de Meghan y el príncipe Enrique]", afirmó.

Meghan se ha distanciado de su medio hermano y hermana desde hace varios años y no ha hablado con su padre desde el día después de su boda con Enrique. Su madre, Doria Ragland, fue el único miembro de la familia presente en el enlace matrimonial de Meghan.

No te lo pierdas: "No me harán callar": el padre de Meghan Markle hace duras críticas a la realeza británica

"Creo que Meghan debería haber manejado esto de manera diferente. Creo que debería haber manejado esto desde el principio. Eso fue ignorado y barrido bajo la alfombra durante mucho tiempo, es una pena que haya terminado así, especialmente entre ella y mi padre", lamentó Thomas.

© REUTERS / Hannah McKay "Te comerán vivo", el padre de Meghan Markle admite que le mintió al príncipe Enrique

El progenitor de la exactriz estadounidense se convirtió en el foco de atención en mayo del presente año, cuando decidió no acompañar a su hija al altar el día de su boda. Pese a que la decisión se tomó debido a su delicada salud —Thomas Markle había sufrido un ataque al corazón cercano a la fecha del enlace nupcial— muchos medios especularon con que se debía al escándalo de unas supuestas fotos de paparazzi que, en realidad, fueron escenificadas.

El hermano de la duquesa agregó que le gustaría que ella hiciera las paces con su padre antes de que sea demasiado tarde.

"No creo que él merezca ese tipo de trato por parte de Meghan (…) Ninguna relación entre padre e hija debería ser así. Lo siento por él, por lo fuerte que fue su relación y por lo que se ha convertido ahora", agregó Thomas.

Te puede interesar: ¿Cuál es el secreto de las faldas de Kate Middleton y Meghan Markle?