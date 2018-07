"No me harán callar": el padre de Meghan Markle hace duras críticas a la realeza británica

Al hablar con el tabloide británico The Daily Mail, Thomas se quejó del "sentido de superioridad" de Meghan y afirmó que ella jamás se hubiera convertido en una duquesa de no ser por él. Además, culpó a la familia real por poner a Meghan bajo "tensión" y se quejó de que le hayan cortado las vías de comunicación con ella.

Vídeo: La boda real del príncipe Enrique y Meghan Markle

"No tengo forma de contactar con mi hija"

Thomas afirmó estar siendo castigado por la familia real británica por unas falsas fotografías de paparazzis y por hablar sobre asuntos polémicos en una entrevista con la prensa británica a principios del año corriente.

"Yo solía tener un número de teléfono y un número de mensajería de sus asistentes personales en el Palacio, pero después de decir algunas palabras críticas acerca de cómo la familia real ha cambiado a Meghan, me cortaron. Esos números han sido desconectados, ya no funcionan. No tengo forma de contactar con mi hija", afirmó al tabloide británico.

"Ella no sería nada sin mí"

Thomas también dirigió algunas duras palabras a su hija y consideró que la duquesa se ha olvidado del papel de su padre en su vida.

"Lo que me irrita es el sentido de superioridad de Meghan. Ella no sería nada sin mí. La convertí en la duquesa que es hoy. Todo lo que Meghan es, me lo debe a mí", subrayó Thomas.

"No me harán callar"

Además, el padre de Meghan criticó a la familia real, a quien acusó de estar tratando de hacer que él "simplemente se vaya".

"Ya casi llegué a mi límite con Meghan y la familia real. Quieren que guarde silencio, quieren que me vaya. Pero no me harán callar. Me niego a permanecer en silencio", concluyó Thomas.