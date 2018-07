La Policía letona investigará presunta relación de Bútina con Letonia

"La Policía de Seguridad comunicó que hasta la fecha Bútina no ha estado en la mira de los servicios de seguridad letones, pero la posible conexión entre la detenida y Letonia será investigada", comunicó el medio.

En junio de 2013 Bútina publicó en su cuenta de Instagram una foto de avión de la aerolínea letona AirBaltic y escribió: "Es mi primer vuelo en un avión con hélices de Tallín a Riga".

María Bútina, de 29 años, se encuentra detenida en EEUU desde el 15 de julio pasado.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, Bútina trató de obtener acceso a organizaciones e individuos que influyen en la política estadounidense, para promover los intereses de Rusia.

La joven es acusada de actuar como agente extranjero no autorizado y conspirar a favor de Rusia, y podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.