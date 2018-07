La bella novia de Ozil incendia las redes con una publicación en apoyo a su prometido (fotos)

"Siempre estoy contigo, estoy orgullosa de ti, mi amor", comentó Gulse en su publicación que reunió más de 230.000 'me gusta' y más de 2.600 comentarios, principalmente, en turco.

Además de una foto de ella y Ozil, contenía el comunicado del futbolista donde explica su decisión de retirarse de la selección nacional alemana.

El centrocampista de Arsenal, de nacionalidad alemana y origen turco, renunció al equipo nacional alemán tras la polémica causada por su foto con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En ese momento, Erdogan estaba en plena campaña electoral de las elecciones del 24 de junio en las que salió reelegido.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Duras críticas del presidente del Bayern de Múnich a la Federación Alemana de Fútbol

Los cibernautas alemanes criticaron duramente la foto de Ozil con Erdogan al calificarla de un error y señalar las violaciones de derechos humanos del Gobierno turco.

El futbolista, por su parte, publicó en sus redes sociales un largo comunicado donde denunció "racismo y falta de respeto" por parte de la Federación Alemana de Fútbol y su presidente, Reinhard Grindel.

"A los ojos de Grindel y sus seguidores, soy alemán cuando ganamos y un inmigrante cuando perdemos. Eso es así porque a pesar de pagar impuestos en Alemania, hacer donaciones a escuelas alemanas y ganar el Mundial 2014, aún no soy aceptado en la sociedad", denunció.

Ozil negó que el encuentro tuviera algo que ver con la política al destacar que él "no es político, sino futbolista".

"No me importaba quién fuera el presidente, sino que era el presidente", subrayó.

"Mi madre me enseñó a ser respetuoso siempre y a no olvidar nunca de dónde vengo (…) No reunirme con el presidente hubiera sido una falta de respeto a las raíces de mis antepasados", explicó el futbolista.