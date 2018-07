La 'grieta' se traslada al debate legal por el aborto en Argentina

La jornada en la que la Cámara de Diputados terminó dando media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo mantuvo en vilo a gran parte de la sociedad argentina y fue transmitida por los medios locales con la intensidad propia de un encuentro deportivo. Lo que siguió hasta hoy quizás se parezca más a un juego de ajedrez, donde detractores buscan derribar los argumentos legales de lo ya redactado y sus defensores sostener el terreno ya conquistado.

"Planteamos la inconstitucionalidad porque se encuentra vulnerado el derecho a la vida de la persona por nacer", dijo a Sputnik Elías Badalassi, abogado, escritor y miembro del Consejo Federal de Abogados Pro Vida, una de las agrupaciones que ha entregado a los senadores en estos últimos días su repudio y rebate.

"La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, con las reservas expresas que hizo la Argentina en favor de la vida, todas desde puntos de vista distintos llegan a la misma conclusión: que persona es todo ser humano, que todo ser humano tiene derecho a la vida y que la vida (o el niño) se entiende desde la concepción", explicó.

En conversación con Sputnik, Juan Francisco Petrillo, representante del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA (que se manifestó a favor del aborto), argumentó que en la Constitución argentina no está expresamente determinado el derecho a la vida, pero sí en los tratados internacionales de derechos humanos que adquieren jerarquía constitucional.

"Éstos fueron redactados post Segunda Guerra Mundial, en un contexto que buscaba la dignidad del hombre, entendiendo que había que dejar atrás la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Ahora bien, en los propios instrumentos se deja salvado porque se dice que se protege a la vida 'en general' desde la concepción, un criterio interpretativo que tiene que regir como principal porque justamente la norma ya prevé que existen casos donde no prima el derecho a la vida sobre otros derechos", sostuvo.

Badalassi amplió sus oposición al proyecto contiene una "gran inconstitucionalidad" ya que propone que el aborto se pueda realizar libremente hasta la semana 14. "'Libremente' hace mención a lo arbitrario de la decisión, que quiere decir que no se necesita de ninguna causal de no punibilidad, como con los casos donde hay violación o donde la vida de la madre corre peligro con el embarazo. Ya que existe vida y persona desde la concepción, legalizar el aborto libre y arbitrario durante esas tres semanas y media sería lo mismo que legalizar el matar a otro. Además, podemos mencionar el derecho a decidir tener su hijo por parte de los progenitores masculinos, que con el proyecto no tienen ni voz ni voto, y por supuesto la objeción de conciencia institucional de los médicos, que se encuentra vulnerada de lleno, así como la libertad de culto y la libertad de trabajar, amparados por la Constitución", destacó.

"Se quiere proteger esa vida usando un medio, y ese medio es la madre, cuya vida corre riesgo si se practica un aborto clandestino", dijo por su parte Petrillo. "Hay derechos que son iguales y sin embargo se contraponen, entonces ¿cuándo prima uno y cuándo prima otro? Acá lo que estás haciendo es utilizar a la mujer como un medio cuando en innumerables casos de la Corte Suprema se dice que el 'hombre' no puede ser usado como un medio para la política pública sino que tiene que ser el fin del Estado", concluyó. El debate, dentro y fuera del Congreso continúa. Se espera que el Senado vote el 8 de agosto.