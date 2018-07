Amor sin fronteras: esta es la historia del actor que se fue de Rusia a Argentina por una mujer (fotos)

Era 1999 y Nemov estaba invitado a una reunión diplomática, cuando se acercó una mujer a preguntarle si hablaba inglés. "Le contesté que mi inglés era malo, pero ella dijo que su ruso era peor y así nos conocimos y empezamos a salir, hasta que un día me armé de valor y le propuse matrimonio", contó a Sputnik.

© Sputnik / Oleg Vyazmitinov Diarios de motocicleta: la increíble hazaña del ruso que recorre el mundo

Ella era cónsul de Argentina y Nemov era profesor en la Universidad Estatal de Moscú de Arte y Cultura, daba clases de actuación y trabajaba en el teatro Vernissage. Viajaron a Argentina unos años después, con su pequeña hija. En esa primera estadía, Nemov fue protagonista de una serie televisiva, Tango para Tres, una coproducción entre el canal argentino Telefé y el canal Rossiya.

"Cuando terminó el tiempo de vida aquí, a mi esposa le propusieron ir a Ucrania, donde vivimos cuatro años. Allá hice muchas películas y series para Rusia, y luego fuimos cuatro años a los Emiratos Árabes, donde daba clases. Hace tres años volvimos a Argentina", indicó.

© Foto : Radisson Royal Hotel El chef argentino que brilla en Moscú y tiene su corazón en Donetsk

© Foto: Cortesía Anatoli Nemov Anatoli Nemov, el actor que se fue de Rusia a Argentina por una mujer

Nemov empezó a actuar en su niñez y empezó a estudiar actuación en la ciudad de Rostov del Don, según la biografía en su página web . Luego ingresó al servicio militar, donde era continuamente solicitado como artista, realizando muchos conciertos a lo largo de la entonces Unión Soviética y después estudió en Moscú, en el Instituto Estatal de Artes Escénicas (ahora Universidad de las Artes Escénicas). Fue profesor de actuación y dirección (según el sistema Stanislavski) en la Escuela Superior de Teatro Mijail Schepkin, asociada Teatro Maliy de Moscú, uno de los más antiguos y reconocidos, y recibió el título honorífico de Artista Emérito de la Federación de Rusia.

Nemov cuenta que de su generación hacen parte artistas que "son la élite del teatro y el cine ruso", como Yuri Stoyanov, Tatiana Dogileva, Víctor Sujorúkov e Iván Shabaltas. Entre ellos, hay cinco Artistas del Pueblo y nueve Artistas Eméritos, incluido Nemov, los reconocimientos más altos de Rusia.

© Sputnik / Vladimir Trefilov La bella embajadora rusa del Mundial que acapara miradas y rompe corazones en Argentina (fotos)

Al volver a Argentina, hace tres años, Nemov se alejó de las cámaras. "Mi castellano no es muy bueno, no puedo trabajar como actor. De vez en cuando doy clases, me invitan a distintas escuelas teatrales y conciertos que dan en la Casa de Rusia y en las distintas fiestas y actividades de la colectividad", añadió.

En una entrevista con el diario argentino La Nación, Nemov se definió como "el marido de mi mujer" y lo explica: "Vine no como emigrante, vine por amor y no tengo un trabajo permanente, me dedico a las tareas domésticas, tenemos dos hijos, colegio, fútbol".

© Cortesía Anatoli Nemov Anatoli Nemov, el actor ruso en un set de filmacion

En su casa hablan en ruso y español, y sus dos hijos estudian en un colegio bilingüe en inglés, a veces él habla en español y su esposa le contesta en ruso. En Vicente López, donde viven, hay una colectividad de rusos que vinieron antes y después de la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores a la desaparición de la Unión Soviética en 1991.

© Sputnik / Nina Alexeeva La última integrante de la Casa Románov que murió en Uruguay

Nemov participa del Centro Cultural Ruso Moscú donde se realizan conciertos, reuniones y eventos. "Queremos avanzar la cultura rusa en Argentina, mostrar cómo vivimos, y por eso tenemos tanta gente que viene. Muchos argentinos que aman la cultura rusa".

Anatoli no deja de extrañar, en especial a los amigos. "Intento que mi vida sea activa, pero me hacen mucha falta, porque los amigos se hacen durante años y años, no es posible hacer amigos rápido, más cuando uno ya tiene determinada edad", dijo.

"Nos hablamos por Skype y Whatsapp, pero quisiera estar personalmente, poner unas copitas de vodka, hielo, y tranquilamente charlar y relacionarme con ellos", agregó nostálgico. "De Argentina me gusta todo, el país, la gente, el sol, el Río de la Plata, pero quiero ir a mi casa. Hace tanto tiempo que viajo por el mundo, conozco casi todos los aeropuertos, pero apenas llegas a Sheremetievo, a Domodiedovo [los aeropuertos de Moscú], puede hacer el peor clima, pero sales del aeropuerto, prendes un cigarrillo, y dices: estoy en casa".