Los jóvenes que definieron la elección mexicana

De las 89 millones de personas que estuvieron habilitadas para votar en las elecciones federales mexicanas, casi la mitad (unos 44 millones y medio) tiene menos de 39 años. De ellos, unos 10 millones votaron por primera vez en las presidenciales del 1 de julio.

México alcanzó un bono demográfico en el año 2016, cuando la mitad de su población tenía menos de 29 años. Según datos del Instituto de Estadística (INEGI) en ese año, el 27,4% de la población tenía entre 0 y 14 años de edad, mientras otro 25,7% tenía entre 15 y 29. El problema surgía al mirar detalladamente la franja de los jóvenes en edad activa (entre 15 y 29) en que las cifras del INEGI revelaban que de los 24 millones de personas que la componen, un 60% trabaja en la economía informal, sin prestaciones sociales ni garantías en el trabajo que desempeñan.

En cuanto al acceso a la educación, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que dos de cada 10 jóvenes mexicanos llegan a la universidad, lo que significa que sólo el 22% de la población alcanza el nivel terciario.

Para Edgar, que tiene 23 años y es originario del estado de Hidalgo, el principal problema que enfrentan los jóvenes en México es la desigualdad de oportunidades. "Es difícil ser joven en este país porque hay oportunidades pero son muy selectivas y no alcanzan para todos. Depende de dónde vivas y tu estatus social si te tocan o no. Hay mucha deserción escolar en la educación media y media superior porque no hay atención a esa franja. A veces ni los académicos logran la profesionalización, entonces los jóvenes pensamos si ni ellos pueden, ¿yo, para qué sigo?", explicó.

Agregó que él actualmente no está estudiando porque no tuvo la posibilidad económica de hacerlo: "Quiero estudiar pero por el estatus social en que nací no se dio la oportunidad en mi núcleo familiar. Ahora estoy echándole ganas por mi cuenta, tratando de finalizar mis estudios aquí".

Adam, de 22 y que también vota por primera vez está en una situación distinta. A punto de terminar su carrera de actuario judicial, dijo que uno de los grandes temas pendientes es una reforma en el sistema de pensiones: "Faltó este tema en la campaña pero como joven si no sé que tengo que ahorrar ahora, a los 65 años me voy a quedar sin nada". Contó que tiene familia en Coatzacoalcos, Veracruz, pero que sus padres prefieren que no vaya a visitarlos porque temen que sea secuestrado en una zona donde la violencia campea. Por lo que la seguridad es, para él, el otro tema prioritario en México.

Laura, de 30, ya ha participado en otras elecciones y atestigua este furor juvenil en las urnas. "He estado participando siempre, he sido observador de partidos y veo diferencias con este proceso ahorita. En la fila [para votar] veo que la mayoría somos jóvenes. Creo que además de la corrupción, el tema que más preocupa a los jóvenes es la cuestión laboral", sostuvo.