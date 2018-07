Una mujer "resucita" en una morgue en Sudáfrica

La muerte no es una certeza en Sudáfrica: una mujer que había sido declarada muerta tras un accidente de tránsito fue encontrada con vida minutos antes de introducirla en una de las cámaras frigoríficas en la morgue de Carletonville, una ciudad al oeste de Johannesburgo.

El pasado 24 de junio la mujer había sido declarada sin vida por los socorristas que llegaron al lugar del accidente y unas horas después, en la morgue, uno de los técnicos forenses se percató que aún respiraba, según explicaron las autoridades locales este 2 de julio.

El técnico se acercó a ella para terminar de rellenar unos formularios y se sorprendió cuando escuchó su respiración. De inmediato la mujer fue trasladada al hospital de la ciudad, donde se recupera de las lesiones.

Gerrit Bradnick, gerente de la emergencia Distress Alert que atendió a la supuesta fallecida sostuvo que no existe ninguna prueba de negligencia por parte del personal que la declaró muerta, según publica El País.

"Esto no ha pasado porque nuestros paramédicos no estén bien entrenados", dijo Bradnick y agregó que "el equipo que se usa para comprobar si una persona está viva, no encontró atisbo alguno de vida en la mujer".

También en Sudáfrica en 2016, cuando unos familiares fueron a recoger a un hombre que había sido declarado muerto el día anterior, descubrieron que todavía respiraba. Sin embargo, en aquella ocasión el hombre acabó muriendo cinco horas después.

