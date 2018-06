"Fue aterrador": un globo aerostático se estrella contra unos cables eléctricos (vídeo)

Un globo se estrelló contra los cables eléctricos durante el festival de aerostatos de Howell, en Michigan (EEUU). Pero con ello no acabaron los problemas del piloto, ya que el globo se incendió por un cortocircuito nada más chocar contra los cables de alta tensión.

Inmediatamente después del impacto, el globo ascendió repentinamente para acabar cayendo en las aguas del lago Thompson, que estaba cerca, informa el medio local Livingston Daily.

"El sonido que hace el transformador al estallar es algo imposible de olvidar. Fue aterrador. El ruido fue muy fuerte", contó al medio el autor del vídeo, Brian Karrick.

© Sputnik / Igor Ageenko Solo en Bielorrusia: un vehículo de combate de infantería embiste contra un auto (vídeo)

No obstante, los lugareños se quedaron sorprendidos al acudir al rescate del piloto. Resultó que, a pesar de todos los infortunios que sufrió momentos antes, el hombre no sufrió ni un rasguño, ni un moratón, por no hablar del riesgo de haber quedado electrocutado.

"Incluso he agradecido al piloto el hecho de haber sobrevivido, porque tenía miedo de ver algo malo al llegar cuando me acercaba a ayudar", comentó un pescador local que acudió al rescate en su lancha.

Los organizadores del evento confirmaron que nadie resultó herido y que el accidente sería investigado por la Administración Federal de Aviación de EEUU.

Tema relacionado: Una ola 'asesina' acaba con la vida de un turista en la India (fuertes imágenes)