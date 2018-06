Macron le da una lección a un adolescente: "A mí me llamas señor presidente" (vídeo)

En el vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales, el mandatario saluda a una multitud al otro lado de unas vallas cuando uno de los muchachos se acerca e intenta pasarse de listo. El líder francés no se la deja pasar y responde al joven.

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2018

"No, no, no, no. Estás en una ceremonia oficial, así que compórtate. Puedes hacer el imbécil, pero hoy tienes que cantar la Marsellesa y el Canto de los Partisanos —el himno de la resistencia francesa durante la Alemania nazi—. A mí me llamas señor presidente de la República o señor, ¿entendido?", le espetó Macron.

El joven asiente, callado, ante las palabras del mandatario. "Sí, señor presidente", se le oye decir en el vídeo.

Lejos de tener suficiente, el líder francés regresa al joven y sigue dándole una lección: "Y haces las cosas en orden. El día que desees hacer la revolución, primero posee un diploma y sé capaz de alimentarte por ti mismo, ¿entendido? Luego ya podrás ir dándoles lecciones a los demás", concluye el presidente.