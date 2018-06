"Cementerio de fetos" y "tráfico de cerebros": lo que dejó el debate por el aborto en Argentina

© REUTERS / Martin Acosta Argentina llegó a debatir despenalización del aborto por movilización de las mujeres

La discusión sobre el tema lejos está de haber terminado, pues aún el Senado debe dar su visto bueno al proyecto aprobado por la Cámara baja de Argentina, pero desde los colectivos de mujeres y movimientos sociales la media sanción se considera un hito muy importante.

A pesar de tratarse de un tema muy serio e importante para la sociedad argentina, la discusión parlamentaria llegó a tener ribetes insólitos, por lo que enseguida se generaron una cantidad de memes basado en lo que decían políticos y activistas acerca de la interrupción voluntaria del embarazo.

En Sputnik, te enumeramos algunas de las frases más polémicas.

1. Tráfico de cerebros e hígados de fetos

Ivana Bianchi, diputada del Justicialismo por la provincia de San Luis, fue una de las que realizó aseveraciones controvertidas. Por ejemplo, que si se legalizaba el aborto, se iba a favorecer la comercialización de "partes de feto" como hígado, corazón y pulmones, por las cuales en otros países se pagan supuestamente "hasta 100 dólares". Incluso denunció el presunto "tráfico de cerebros" de fetos en Francia.

El hecho causó la perplejidad de los usuarios, que se preguntaron dónde es posible adquirir este producto tan particular, o se preguntaron si su precio variaría con la media sanción de la ley.

Igual me quedó una duda de ayer y es donde consigo cerebro de feto, ¿Alguien sabe? Plis RT. — Flor Tundis (@florhalfway) 15 de junio de 2018

A cuanto cotiza el cerebro de feto con la media sanción? — Gabriel💚 (@gabiescas) 14 de junio de 2018

​​2. Abortos en perros

La diputada radical Estela Regidor, de la provincia de Corrientes, se opuso al proyecto de ley, pero más que por su voto pasó a la memoria de las redes por sus argumentos, en los que llamaba a los humanos a abandonar "esa maldita razón" y a "ser un poqutito más animales", pues "las peores fieras quieren a sus crías".

"¿Que pasa cuando nuestra perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario para que aborte. Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos", dijo.

Las redes se hicieron eco de este comentario, y cambiaron en un montaje el rostro de Regidor por el de un perro Golden Retriever.

Dip. Golden Retriever, UNION CIVICA RADICAN. No sé quien hizo esta genialidad pero exploté. #AbortoSeraLey 💚 pic.twitter.com/V4znH8JKzQ — Paula Zarate (@paulathustra) 14 de junio de 2018

​3. Cementerio de fetos

El diputado por 'Salta somos todos', de la homónima provincia, despotricó en su discurso contra el Fondo Monetario Internacional, cuyos fondos —dijo- irían para financiar el aborto, práctica a la que se opuso. Pero fue un paso más allá.

"Si sale la ley, estoy pidiendo un cementerio para la víctimas del aborto. Voy a ser muy duro y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo. Tendrán que cremar a los chicos para que no hagan negocios con un chico muerto o un chico por nacer. En la Argentina de las libertades no podemos vivir en libertinaje", dijo el diputado.

En las redes, los usuarios sugirieron montar un negocio del estilo, o que sería un buen nombre para una banda de rock. También otros notaron su 'predicción' en la serie 'Orange is the New Black' de Netflix, en la que una personaje improvisa un memorial para sus embarazos interrumpidos.

Y de última si ese negocio no funciona nos dedicamos un 100% a un cementerio de fetos (? — yaz (@yaz_okey) 15 de junio de 2018

el cementerio de fetos en orange is the new black pic.twitter.com/ODTUXoSzWo — meli (@femituca) 15 de junio de 2018

Bueno gente vamos a ponernos de acuerdo y hagamos una banda que se llame cementerio de fetos. Yo puedo tocar el bajo… — Funky Monk 💚 (@Funky_Monk94) 15 de junio de 2018

4. "Aborto es FMI y FMI es aborto"

En el trabajo en comisión se escucharon a referentes del campo social, estudiantil, artístico y religioso. Uno de ellos es el padre José 'Pepe' di Paola, uno de los exponentes de curas 'villeros', es decir, que trabajan en entornos sumamente desfavorecidos.

El religioso apuntó a la "hipocresía" de quienes apoyaban el proyecto de ley, pues a su entender a partir de la concepción comienza la vida de un individuo y, en ese sentido, se manifestó contrario al aborto, el que dijo, es fomentado por el FMI en sus documentos.

"Aborto es Fondo Monetario Internacional y FMI es aborto", aseveró.

Sus dichos fueron enunciados a pocas semanas de que el Gobierno anunciara sus negociaciones para conseguir una línea de crédito del organismo multilateral, una decisión duramente criticada por la izquierda política, a la que se vincula el padre 'Pepe'.

"Aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos, o que no los tengan. Pero también a un mundo pseudoprogresista, que levanta banderas de presunta libertad, sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI", dijo el sacerdote.