De periodista a guía de Barcelona: la historia del griego que lo dejó todo y no se equivocó

La historia comenzó cuando su programa televisivo dejó de existir. "Ya sé que mucha gente va a entender mal lo que estoy explicando. Pero decidí que el fin de mi programa me otorgaba una gran oportunidad", indicó.

El griego precisa que no fue el 'fin del mundo', sino simplemente un camino nuevo que se acababa de abrir ante él.

Un día el periodista decidió abandonar su país. Aquella no iba a ser la primera mudanza para Eteocles Nikolaou, ya que tenía experiencia de trabajar en el extranjero. Entonces recibió la propuesta de RT y se fue a trabajar a Berlín. No obstante, entonces no sabía que Alemania sería para él solamente una parada de tránsito.

Tras pasar un año en Berlín, Nikolaou admitió que su agotador trabajo no era lo que necesitaba para ser feliz y se atrevió a dedicarse a algo completamente diferente.

El experiodista lleva viviendo en Barcelona desde 2015 y desde hace dos años colabora con la empresa de turismo 'Donkey Tours'.

© Foto: DELPHINE GIDOIN PHOTOGRAPHY El guía de Barcelona Eteocles Nikolaou

Nikolaou conversó con Sputnik durante la pausa del trabajo. Al tratar sobre su brusco cambio de profesión, el guía articuló una sencilla observación.

"Sabía que esta era una carrera que sería divertida para mí. Además, me encanta contar cuentos, estudiar historia y trabajar con la gente", explicó.

Nikolaou no recibe salario fijo en la empresa donde trabaja, sino que recibe el dinero directamente de sus clientes y lo comparte con la agencia. Curiosamente, tampoco tiene tarifas definidas, es decir, los turistas le pagan cuanto quieren. A pesar de ello, el griego indica que su ingreso actual es mayor que el sueldo que percibía antes.

Los guías de 'free tours' coexisten pacíficamente con los oficiales, ya que en Barcelona hay un montón de turistas y la demanda no es un problema.

En cuanto a su propia experiencia cultural, Nikolaou aseguró que le inspiraba mucho Barcelona y concluyó que los españoles no se parecen en nada a los griegos, y los catalanes incluso en menor grado. E indicó que ellos están mejor organizados que los griegos y, al mismo tiempo, son un poco tacaños y fríos —lo que no corresponde a los estereotipos básicos sobre la gente mediterránea que solía tener—.

