Buenos Aires premia a la usuaria más anciana de redes sociales (fotos, vídeos)

"Yo no entiendo nada, esas cosas son para los jóvenes": así se excusan muchos abuelos y padres para no entrar en el mundo de las redes sociales, un universo natural para los más jóvenes, pero no exento de misterio e incomprensión para quien no lo conoce.

No es el caso de Elsa Eulalia Olmos, una mujer de 91 años de Buenos Aires, pero que usa las redes sociales como si tuviera 20. Al ver a su nieta usar la plataforma fotográfica y notar cómo disfrutaba, 'Chicha' decidió aventurarse en las posibilidades de su teléfono inteligente para no quedar afuera.

Su primera publicación fue en abril de 2016. Desde entonces, ha cosechado 45.000 seguidores y los usuarios han podido ver divertidas imágenes de la señora con filtros de Snapchat, además de anécdotas de su día a día. Luego de un largo trayecto profesional en un laboratorio cosmético, Elsa está jubilada hace tres décadas. Es viuda; tiene un hijo de 53 años, y una nieta de 23.

La actividad de la anciana no es cosa menor: la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cámara deliberativa de la capital argentina, le realizará un homenaje el miércoles 13 de junio, de acuerdo con la resolución 111 de 2018 votada en el pleno del órgano.

La moción fue impulsada desde la bancada oficialista de la ciudad, en el entendido de que es un ejemplo para que "los ciudadanos adultos mayores vean recuperado el rol activo que alguna vez tuvieron en la sociedad, y se familiaricen con herramientas que los ayuden a transmitir su legado, sabiduría y experiencia".

"Es la habitante más longeva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que utiliza activamente una aplicación digital", precisa el documento con la justificación del homenaje.

La mujer será reconocida como "persona destacada de la cultura" y se le entregará un diploma. La decana de los 'influencers' de Argentina ya ha invitado a sus seguidores a visitarla en la Legislatura para festejar con ella el reconocimiento.