Todos, todas, y todes: "el lenguaje construye mundo, lo que no se nombra no existe" (vídeo)

"Se entiende por lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista aquel que no oculta, no subordina, ni excluye a ninguno de los géneros, y es responsable al considerar, respetar y hacer visible tanto a la mujer como al varón y a la diversidad sexual y de género", explicó a Sputnik la periodista feminista Azul Cordo.

Eso mismo pero con otras palabras decía la niña argentina en el vídeo, donde le contaba a su mamá por qué había interpelado a su maestra, la "seño":

"La seño me dice que el ‘todes' no existe […] por más que ella me diga ‘no existe' yo lo sigo teniendo en mi vocabulario […] los, las y les trans no se sienten identificados con ‘todas' y ‘todos'. Hay trans que se sienten hombres, mujeres, pero hay algunos, algunas y algunes que no se sienten hombres ni mujeres. […] Nosotros, nosotras y nosotres respetamos cómo nos queremos llamar nosotras, también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y elles", explicó la niña.

“Es que no son palabritas, son derechos.” La importancia de utilizar lenguaje inclusivo. Vía @dahianalanzas https://t.co/W3MpySsfj9 — Óscar (@obarroco) 10 de junio de 2018

La "seño" de esta niña piensa igual que la Real Academia Española, que ha manifestado varias veces su posición respecto a la nautralidad del lenguaje y al genérico masculino como válido para denominar a todas las personas.

#RAEconsultas Al decir «todos» no quedan excluidas de la referencia las mujeres. Si se tiene en cuenta esto, se ve que son innecesarias, y artificiosas, las propuestas de uso de signos como la «@», la «x» o la «e» como fórmulas para un uso incusivo del lenguaje. — RAE (@RAEinforma) 18 de enero de 2018

Sin embargo, para Cordo "la niña explica perfectamente por qué es necesario" utilizar el lenguaje de género o inclusivo: para nombrar a todas las personas.

"La propuesta del lenguaje inclusivo es construir desde la diversidad que ya existe en el mundo, nombrarla", aseguró. De esa forma se estaría "visibilizando" la diversidad de género y sexual, y "estimulando la igualdad de oportunidades".

"El lenguaje construye mundo —aseguró la periodista —. El lenguaje no sexista viene a discutir [el planteo de la RAE] y a decir que no, que hay un montón de personas que no estamos siendo nombradas" bajo el genérico masculino o femenino. "El lenguaje no es neutro", agregó.

Según explicó la experta, el lenguaje inclusivo interpela y es irruptivo, por eso hace pensar qué era lo que no estábamos nombrando hasta ese momento, también por eso mismo puede provocar incomodidad y burlas.

La niña da cuenta de ello en el vídeo, cuando dice que cada vez que habla utilizando lenguaje de género, un compañero de clase le dice: "ay, basta con esas palabritas". "No es una palabrita, es un derecho", le replica ella.

"Se trata de ponernos a pensar a quiénes estamos nombrando y a quienes no, a quiénes visualizamos como aptos y pertinentes para este mundo y a quiénes no, y que sin embargo sobreviven aunque no sean nombrados". "Es una postura política", concluyó.