¿Vuelven a estar juntos Angelina Jolie y Brad Pitt?

Según esta 'exclusiva mundial', los actores habrían "hecho las paces en una ardiente reunión" y no serían capaces de firmar los papeles del divorcio. El que hasta hace poco había sido el matrimonio más famoso de Hollywood "ha acabado reconciliándose con ropa húmeda de por medio", añade la revista.

© REUTERS/ Samrang Pring Angelina Jolie, actriz estadounidense

Globe asegura que 'Brangelina' se han visto y que alguien que fue testigo del encuentro les ha asegurado que la reunión fue "excitante" y que les hizo "volver a poner el contador a cero" y descubrir que "todavía sentían algo el uno por el otro". La revista sostiene que Brad y Angelina están todavía enamorados y que quieren arreglar las cosas.

© AFP 2018 / Carl Court Brad Pitt prohíbe a Angelina Jolie apadrinar a tres refugiados sirios

Dicen, incluso, que Pitt envió un mensaje bomba a un amigo suyo en el que se leía "¡Amo a mi esposa!", mientras que Jolie le ha dado una copia de las llaves de su casa a su exmarido para que vaya cuando quiera.

La información contrasta con otra muy distinta: que Jolie se encuentra estos meses en el Reino Unido filmando la segunda parte de 'Maléfica' y que Pitt está al otro lado del Atlántico, en Los Ángeles, firmando 'Once Upon a Time in Hollywood', la próxima película de Quentin Tarantino. ¿Llegó el momento de cancelar el divorcio entre los dos?

Te puede interesar: ¿Brad Pitt, célibe? El actor toma una drástica decisión para recuperar su vida