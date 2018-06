Conoce a otra 'Kim Kardashian' que deja sin palabras a sus seguidores (fotos)

Hasta ahora la 'doble de Kardashian' ganó casi 600.000 seguidores, algunos de los cuales aseguran que Osman es incluso más bella que la propia Kim.

Es curioso que la modelo tuvo la ocasión de encontrarse con la celebridad estadounidense cuando visitó el 'reality show' 'Keeping Up with the Kardashians'.

Más que eso, Osman provocó un vivo interés de los internautas cuando en la red apareció una foto en la que se la observaba junto con el rapero Tyga —exnovio de Kylie Jenner—, la hermana menor de Kim Kardashian.

