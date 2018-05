Si eres adicto, ahora puedes comprar un 'María Zajárova'

El puro ha sido mostrado al público durante el primer encuentro de clubes de cigarros de Francia y Rusia. Esta presentación coincidió con la visita de Zajárova a la capital gala.

"Nosotros hemos traído aquí los puros María Zajárova para compartir esta alegría y mostrar en vivo a la mismísima Zajárova", explicó a Sputnik el jefe de la Unión de Puros de Rusia, Andréi Loskutov.

Según el interlocutor, el cigarro fue producido en el marco de un proyecto nacional de puros. Este programa prevé que una vez al año la unión presente cigarros bautizados en honor a distintas celebridades de Rusia.

A su vez, María Zajárova comentó que no esperaba recibir como regalo un puro con su nombre y aseguró que es un gran honor para ella.

"No hago propaganda del tabaquismo, pero [fumar] un puro es algo diferente. Para mí no es un deleite diario, sino es un método para relajarme, al que acudo una vez cada dos o tres meses (…) No puedo decir que me gustan los puros muy fuertes; sin embargo, tampoco me gustan los que llevan condimentos de aroma", comentó Zajárova. Además, agregó que a ella le gustan mucho "los puros normales".

Loskutov destacó que la Unión de Puros de Rusia creó para Zajárova un puro único.

"Su tronco integra tres hojas: volado, seco y ligero. El primero es responsable de la ignición, el segundo del sabor y el tercero de la fuerza. Para María hemos elegido una hoja que puede encontrarse solo en Nicaragua (…) y que se llama viso", señaló Loskutov.

Según el experto, actualmente la Unión de Puros de Rusia cuenta con 38 cigarros onomásticos dedicados a distintas celebridades.

"Nosotros creamos una cobertura especial para estos puros, así como un contenido particular que depende de cómo imaginamos que cada persona queda plasmada en un cigarro", agregó.

Además, Loskutov agregó que por ahora solo hay dos países en Europa —Rusia y España— que producen puros utilizando métodos tradicionales de hace 300 o 400 años.

