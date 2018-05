Estos son los cinco videojuegos gratuitos más exitosos

Desde Lima a Hong Kong: algunos videojuegos dan la vuelta al mundo por su excelente calidad. Sputnik te cuenta qué videojuegos han logrado ser los más populares entre los aficionados. Si no los has jugado ¡pruébalos! Seguro te garantizarán un montón de horas de diversión.

Hay quienes no lo entienden, pero los juegos de video pueden llegar a despertar pasiones, es que son sencillamente ¡muy buenos!

Desde que surgieron las primeras computadoras electrónicas en 1950 se les intentó implementar programas de carácter lúdico. Así, fueron creados el Nim (1951) o el Oxo (1952), juegos electrónicos que no eran verdaderamente videojuegos. Unos años más tarde, Tennis for Two (1958) o el Spacewar! (1962), fueron los auténticos pioneros del género.

Ninguno de ellos se asemeja a los videojuegos de hoy, eran prototipos, juegos muy simples y de carácter experimental que no llegaron a comercializarse. Recién en la década de 1970, con el descenso de los costes de fabricación, aparecieron las primeras máquinas y los primeros videojuegos dirigidos al gran público.

Así se vendieron Computer Space (1971) o Pong (1972), de Atari, que inauguraron las primeras máquinas recreativas construidas especialmente para operarlos, y funcionaban con monedas. En 1972 salió al mercado la primera consola doméstica, la Magnavox Odyssey, y más tarde (1977) la exitosa Atari 2600 o VCS, con su sistema de cartuchos intercambiables.

Haciendo un salto de más de cuatro décadas llegamos a 2010, cuando emergieron nuevas plataformas de juegos: los dispositivos táctiles portátiles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, así los videojuegos llegaron a ser realmente un producto masivo. También desde ese momento varias empresas tecnológicas empezaron a desarrollar cascos de realidad virtual, que prometen traer nuevas experiencias al mundo del entretenimiento electrónico.

Aquí una lista de algunos de los videojuegos más populares:

Defense of the Ancients 2 (Dota 2) es un juego de estrategia de acción en tiempo real lanzado en julio de 2013. El juego fue desarrollado por la empresa Valve Corporation.

Según los que saben del asunto, Fortnite Battle Royale es el juego del momento. Perteneciente al género Battle Royale (batalla real), es un juego de juego de supervivencia. Fue desarrollado y publicado por Epic Games, lanzado en setiembre de 2017.

Cuatro años lleva ya en marcha Hearthstone, el juego de cartas coleccionables en línea creado por la empresa Blizzard Entertainment… Algo bueno ha de tener.

Hablar de juegos free to play y no incluir League of Legends sería casi delito. Se trata de un videojuego de género multiplayer online battle arena y deporte electrónico desarrollado por Riot Games. Es un juego de alta competitividad y sin dudas uno de los juegos más populares de los deportes electrónicos. ​Fue lanzado en octubre de 2009.

Dejamos para último lo mejor: el World of Tanks, conocido como WoT, es un juego ruso de tanques free to play desarrollado por Wargaming, que incluye vehículos de guerra con precisión semi-histórica. Los tanques del juego (más de 210 vehículos blindados de Alemania, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Japón, Checoslovaquia y Suecia), han sido detallados con precisión histórica.