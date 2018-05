Qué foto elegir para tener éxito en las aplicaciones de citas

Para entender mejor las preferencias de las mujeres que utilizan Tinder, Ben Southerst, de 29 años, creó perfiles utilizando una misma foto editada de cinco maneras distintas.

© REUTERS / REUTERS Ahora Facebook te ayudará a conseguir "citas"

Southerst, que vive en Londres, publicó en primer lugar un perfil con una instantánea suya real, donde lleva una perilla y tiene bastante cabello. Después de una semana, cambió la foto por una versión un poco retocada, con la barba completa. En seguida utilizó otras imágenes suyas modificadas: totalmente sin barba; con una perilla y cabello escaso; y la última, con perilla y prácticamente calvo.

Después de utilizar cada foto por una semana, Southerst descubrió que el 'look' más exitoso entre las mujeres fue la opción sin barba, la cual logró 120 'matches' —cuando dos usuarios demuestran interés el uno por el otro—.

"Recibí una respuesta fenomenal y me sentí muy halagado de que tantas mujeres quisieran salir conmigo. Creo que estar bien afeitado me hace parecer un poco más joven e intuyo que eso podría ayudar a la hora de obtener 'matches' en Tinder", afirmó Southerst a The Independent.

© AFP 2018 / Lionel Bonaventure ¿Tienes más de 30? Conoce cómo te discrimina Tinder

El segundo 'look' más exitoso fue el de Southerst con perilla y bastante cabello, que obtuvo un total de 85 'matches'. En tercer lugar quedó la foto con barba completa, con 30 'matches'.

De acuerdo con Southerst, aunque las imágenes con barba hayan obtenido también un buen resultado con las personas del sexo opuesto, las interesadas en tal apariencia se mostraron un poco 'más directas' en relación a sus intenciones.

"Quedó claro que, en la mayoría de los casos, [las mujeres que prefirieron las fotos con barba] estaban buscando algo casual y no un novio", detalló.

Te puede interesar: Todo lo que querías saber sobre la asistencia sexual pero no te atrevías a preguntar

© Sputnik / Vitaly Timkiv Estas son las 3 características que las mujeres rusas buscan en un hombre

En comparación, las instantáneas que mostraban a Southerst con escaso pelo y completamente calvo le rindieron solamente 12 y tres 'matches' en la aplicación de citas, respectivamente.

"Es sorprendente lo importante que es tener cabello para obtener 'matches' en Tinder", concluyó Southerst.

Los resultados obtenidos por Southerst son solamente un experimento social y, además de su apariencia, existen varios factores que podrían afectar a la cantidad de 'matches' obtenidos, incluida la hora del día y el día de la semana en que se publicaron las fotos o cuánto utilizó el chico la aplicación con cada una de las instantáneas.