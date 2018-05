¡Adivina qué tienen en común María Zajárova y Britney Spears! (fotos, vídeos)

La cantante estadounidense Britney Spears, famosa por sus canciones 'Baby One More Time' y 'Oops!… I Did It Again', suele compartir con sus seguidores de Instagram fotos de su vida cotidiana.

No obstante, un pequeño detalle dejó perplejos a los admiradores de Spears. En los vídeos y fotos que publica la cantante se puede observar que su casa está llena de extravagantes muebles en miniatura.

Algunos de los seguidores de Britney afirman que se trata de muebles para mascotas —ya que se sabe que tiene un perrito de la raza yorkshire—, mientras que otros creen que simplemente Britney colecciona muebles en miniatura.

"De pequeña me encantaba jugar con muñecas, como a todas las niñas, pero, además, me gustaba construir las casas de las muñecas. El hobby ha evolucionado, y ahora es más serio", declaró a los medios.

En una entrevista con la revista Tatler, Zajárova afirmó que suele llevar a Rusia piezas en miniatura de sus viajes de trabajo por todo el mundo, desde Kaliningrado hasta Canadá o Vietnam y reveló que "todo empezó" cuando, de niña, vio un diminuto sombrero de paja en China, donde su padre trabajó como agregado cultural.

"El vendedor nos dijo que el sombrerito no estaba a la venta, ya que lo hizo para él mismo. Pero regresamos varias veces más y, al final, nos lo regaló", reveló Zajárova.

Muchos años después, la diplomática decidió hacerse un regalo de cumpleaños y encargó en un taller moscovita una casa de madera de estilo victoriano. La propia Zajárova empapeló las paredes, mientras que su futuro marido se encargó de la electricidad de la casita.

A la hija de Zajárova, Mariana, de 7 años, también le encanta jugar con los diminutos muebles recopilados por su madre.