Así celebran los fans el Día Internacional de "La guerra de las galaxias"

La cinta de aventuras espaciales que presentaba el conflicto entre "El Imperio y los Rebeldes"por establecer una nueva orden en la galaxia ganó adeptos por todo el mundo. Sin embargo, su director no esperaba que sus personajes galácticos llegaran a convertirse en un fenómeno mundial.

Pero el cuatro de mayo de 1979 el diario "London Evening News" publicó una nota en la utilizó un juego de palabras del afamado film de Lucas para felicitar a la nueva primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher.

​'May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations', decía el mensaje en inglés de los miembros del Partido Conservador del Reino Unido: un juego de palabras para recordar la frase de la película: 'May the force be with you' (Que la fuerza te acompañe).

​A partir de entonces fanáticos de todo el mundo asumieron el cuatro de mayo como la fecha para recordar y celebrar la producción de Lucas. Con la llegada de las redes sociales la celebración cobró una mayor popularidad y los homenajes se internacionalizaron, con demostraciones desde los más recónditos lugares del planeta.

!May the 4th be with you! Promoción en pasteles y galletas con temática de Star Wars por el día de hoy. Visitanos. pic.twitter.com/Yw4Z6bKM2m — Piece Of Heaven (@PieceOfHeaven17) 4 de mayo de 2018

​Este día además, la productora actual Walt Disney realiza grandes descuentos en los productos oficiales de la cinta.