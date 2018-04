La increíble historia del 'príncipe de Borbón japonés' y sus estafas por media Europa

Juan Henri Tamenne, lector de Sputnik, contactó con la agencia para narrar el caso. Según sus propias palabras, había un impostor japonés que fingía ser un príncipe de la Casa de Borbón y estafaba a algunos incautos. Sputnik contactó con personas involucradas en este extraño caso.

Según relata el reconocido pianista Salvatore Moltisante, una de las personas que iniciaron la investigación sobre el impostor, todo empezó en 2013. En aquel entonces, un joven pianista de Japón llamado Junsuke Kita quiso participar en el prestigioso concurso musical de la Fundación IBLA, cuyo director es Moltisante.

Él mismo participaba en el comité de admisión para elegir a los futuros participantes. En el caso de Junsuke Kita, pese a "su ausencia de talento" y una técnica que "no estaba a la altura", se le concedió la oportunidad de participar en el concurso, "dado que el joven provenía de una familia humilde y el evento podría ayudarle". En aquel concurso, Junsuke no logró el primer premio, aunque se quedó a un paso de la victoria.

El maestro no volvió a saber nada del joven japonés hasta que un día una mujer italiana —que pidió permanecer en el anonimato— le envió una copia de un documento bastante extraño y le pidió que verificara su autenticidad. Tenía las firmas del propio Moltisanti y del entonces primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y en él se aseguraba que el joven japonés era en realidad "su Majestad el Gran Maestro príncipe de Sicilia". En el mismo documento se presentaba a Moltisanti como un rey italiano. Más adelante, la misma mujer hizo llegar al maestro otros documentos relacionados con la cada vez más extraña historia de Kita.

Uno de ellos estaba firmado por Dewi Sukarno, esposa del expresidente de Indonesia y miembro del fondo IBLA —una compañía de inversiones—. Según la página web del propio Junsuke Kita, ella le entregó un premio personal por sus logros musicales. Lo interesante es que en esta ocasión la firma no era falsa. Según ha explicado la señora Sukarno, hace varios años Junsuke se puso en contacto con ella pidiendo que le firmara un documento en el que se le adjudicaba el Gran premio IBLA.

"El documento llevaba un espacio en blanco delante de mi nombre, y me dijo que como no pude venir a la oficina de IBLA aquel año, tenía que firmarlo. Y lo hice. Tenía que llamar a la oficina de Nueva York para que me lo confirmaran, pero no pensé que alguien pudiera mentir diciendo que ha recibido un premio", contó a Sputnik la señora.

Por otro lado, en su sitio web oficial, Junsuke afirma que obtuvo el título de 'Su Majestad Real Tercer Príncipe Maestro de Borbón de Sicilia' de manos de la "152 Familia Real de Borbón de Italia y sus Majestades Reales el Gran Duque y Duquesa de Borbón de Italia". El joven japonés añade que es la primera vez en "los 300 años de historia de la Casa Real de los Borbones que el título es otorgado a alguien de fuera de la familia".

No obstante, el 'príncipe de Borbón' japonés no está solo y se ha compinchado con Serguéi Vólkov, el 'representante' de la inexistente dinastía imperial rusa Vólkov. Juntos han empezado lo que ellos llaman 'La Nueva Diplomacia Real entre Rusia e Italia'. Es difícil hablar de una 'diplomacia real' cuando ninguno de los participantes en ella forma parte de una familia real, pero los dos impostores viajan por Europa, Asia e incluso Rusia y organizan banquetes y fiestas de gala. Dichas cenas en compañía 'real' no son gratuitas, y uno tiene que contribuir al llamado 'Fondo de Paz del Príncipe Junsuke'.

Durante estas visitas, los dos jóvenes se toman fotos en hoteles de lujo, museos y salas de concierto, que afirman que son de su propiedad. Junsuke también tenía una cómplice involuntaria, que lo acompañó a estas galas durante dos años, la misma mujer que contactó años más tarde con Moltisanti. Según contó ella misma, ellos se conocieron por casualidad y le gustó cómo tocaba el piano. Se conocieron y surgió una relación.

"No se trata de un amor común, como podrían haber pensado, ya que tengo 73 años. Podría ser su abuela. Pero de verdad lo he querido mucho. El sentimiento fue mutuo", reveló la mujer.

Su complicidad con la trama de Junsuke empezó cuando este la invitó a Japón. Ella pensaba que simplemente asistiría a sus conciertos musicales, pero el 'príncipe' tenía otros planes para su nueva pareja. Junto a él, ella se convirtió en representante de la 'familia de Borbón'.

"¡Para mí fue una gran sorpresa! ¿Yo, Borbón? Pero no he dudado de Junsuke. En aquel momento ya hacía un mes que nos conocíamos y me causó una buena impresión", dijo.

A pesar de ello, su cómplice involuntaria quiso saber más. Fue entonces cuando envió los documentos comprometedores sobre Junsuke al maestro Moltisanti, quién destapó el engaño.

Después de aquello se acabó su relación, hasta que hace dos semanas la mujer recibió una carta de Junsuke, donde le pedía perdón.

La misiva tuvo efecto y no solo lo perdonó sino que incluso cambió de opinión y en declaraciones posteriores a Sputnik para comentar el caso, se presentó como 'la gran duquesa de Borbón' y dijo que "la gente que inició esta investigación me amenaza no solo a mí, sino a todos los que intentaron traer amor a este mundo [en referencia a Junsuke]. Me han mentido. Quieren sacar de mí toda la información y usarla para conseguir sus objetivos. Han traicionado mi confianza. No tienen piedad, quieren arruinar la reputación de Junsuke a toda costa".

En opinión de Juan Henri Tamenne, la mujer es en realidad una víctima más del estafador japonés, ya que se gastó toda su herencia para financiar las galas de lujo del 'príncipe'. A su vez, Moltisanti ha añadido que ya ha revelado los detalles del caso al Consulado General de Italia en Osaka, el Consulado General de Japón en Nueva York y la Policía de Osaka y ha recomendado prudencia con Junsuke Kita y el 'duque' Serguéi Vólkov.

Si dispone de alguna información sobre ellos, o si ha sido víctima de alguna de sus estafas, póngase en contacto con la Policía.