Una muñeca sexual hace llorar a un presentador británico (vídeo)

El presentador de la BBC James Young no pudo contener las lágrimas al ver una muñeca sexual que representaba a una adolescente.

El periodista británico visitó una fábrica de muñecas sexuales ubicada en las afueras de Tokio como parte del rodaje de su nuevo documental 'Sex Robots and Us' (Robots sexuales y nosotros). Young quedó conmocionado por el hecho de que los cuerpos de algunas de las muñecas producidas por la planta carecían de curvas propias de una mujer adulta.

Según declaró al periodista el jefe de la fábrica, Hiro Okawa, los productores "dejan espacio a la imaginación de nuestros clientes" en lo que respecta a la supuesta "edad" de la muñeca.

"Puede haber algún tipo de sentimiento hacia un tamaño más pequeño, el infantil", explicó.

Encuesta ¿Qué opinas sobre la producción y comercialización de muñecas sexuales con apariencia infantil? Debe de estar completamente prohibida 77.1% (27)

Hay derecho a producirlas y comercializarlas, dado que no se trata de violencia contra menores 22.9% (8) Votos: 35 Todas las encuestas Debe de estar completamente prohibida

Hay derecho a producirlas y comercializarlas, dado que no se trata de violencia contra menores Todas las encuestas

A su vez, el presentador británico se echó a llorar y reveló que la vista de una muñeca tan "joven" era totalmente "horrible".

"Tengo que salir de aquí", exclamó Young.

Las muñecas sexuales en forma de niños no están prohibidas en Japón, aunque no se venden fuera del país asiático. El hecho es que en Japón, las muñecas de este tipo se perciben como 'kawaii' (adorables), y no como infantiles.

No obstante, en otros países las muñecas de niños son ilegales. Así, en 2017, un británico encargó una muñeca japonesa con apariencia infantil, pero fue interceptada por los guardias fronterizos.

Mientras tanto, en Canadá, un pedófilo fue arrestado tras pedir una muñeca sexual de este tipo, ya que los agentes de seguridad también encontraron pornografía infantil en su casa.

Más: ¡Este robot sexual te reirá los chistes y te lavará tus platos!

Y tú, ¿qué opinas? ¿Es necesario prohibir la producción de muñecas sexuales con apariencia infantil en todos los países?