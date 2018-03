¿Ladrón o genio? Muere el 'padre' de la estafa piramidal que arruinó a millones de rusos

Serguéi Mavrodi nació en Moscú el 11 de agosto de 1955. Los médicos le diagnosticaron una cardiopatía congénita y advirtieron a sus padres de que no iba a vivir más de 18 años. No obstante, pese a su mala salud, el niño tenía una memoria increíble.

"Podía repetir palabra por palabra cualquier fragmento que me leyeran. No obstante, debido a que tuve doce conmociones cerebrales —¡era un niño muy travieso!— mi memoria se deterioró un poco y simplemente llegó a ser buena. ¡Y gracias a Dios!", reveló el propio Mavrodi en su página oficial.

En 1952, el futuro creador del esquema Ponzi —o estafa piramidal— más extendido de Rusia ingresó en la Facultad de Matemáticas Aplicadas del Instituto de Ingeniería Electrónica de Moscú (MIEM, por sus siglas en ruso). Según recordó Mavrodi, pese a que a menudo no acudía a clase, era capaz de aprobar los exámenes gracias a su buena memoria y su talento para las matemáticas.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Política paranormal: cómo magos y brujas trataron de llegar al poder en Rusia

"Si podía conseguir los apuntes un par de horas antes del examen solía aprobarlo sin problemas", afirmó Mavrodi.

En 1989, el futuro estafador, junto con su hermano Viacheslav y una amiga llamada Olga Mélnikova, creó una sociedad accionarial denominada MMM. Pese a que inicialmente solo funcionaba como una empresa comercial, en febrero de 1994 se convirtió en una pirámide financiera. Mavrodi se benefició de la difícil situación económica que vivía Rusia y de la desesperación y desconocimiento del capitalismo que reinaba en la sociedad tras la caída de la URSS.

Fue así como alentó a muchos incautos para que se convirtieran en 'inversores' de la MMM con adquirir los bonos de la compañía —muy parecidos a los billetes soviéticos, pero con un retrato de Mavrodi en vez del de Lenin—.

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Los bonos de MMM

Para verano de aquel mismo año, el precio de los bonos de MMM aumentó en 127 veces, mientras que entre 2 y 15 millones de personas se convirtieron en víctimas de la estafa. Por su parte, el propio Mavrodi ganó hasta 50 millones de dólares diarios.

Los anuncios publicitarios en los que un 'ruso normal y corriente' llamado Lionia Golubkov lograba comprar botas para su esposa, un auto y una casa en París contribuyeron a la popularidad de la estafa piramidal. La publicidad de MMM incluso contó con la participación de la estrella de la telenovela mexicana Simplemente María, Victoria Ruffo, muy popular por aquel entonces en Rusia.

El creador de la pirámide ignoraba todos los requerimientos de la Hacienda rusa para hacerle pagar impuestos por un valor de 50.000 millones de rublos. Para resolver el problema, las autoridades crearon una serie de anuncios en los que los políticos rusos —incluso el propio presidente, Borís Yeltsin— afirmaban que "Lionia Golubkov no va a comprar una casa en París", algo que provocó el pánico y la fuga de clientes de MMM.

© Sputnik/ Yuri Abramochkin Los confiados inversores de MMM en agosto de 1994

Como respuesta, Mavrodi redujo 100 veces el precio de los bonos, algo que no solo puso las cosas en su lugar, sino que también aumentó el número de confiados inversores en su empresa.

De este modo, las autoridades se vieron obligadas a recurrir a la fuerza y el 4 de agosto de 1994, Mavrodi fue arrestado en su apartamento y la sede de MMM fue registrada por la Policía. En octubre de aquel mismo año, el hombre fue puesto en libertad y llegó a ser diputado de la Duma Estatal. No obstante, perdió su cargo un año después debido a sus ausencias reiteradas al hemiciclo. El 'genio financiero' incluso intentó presentarse a las presidenciales de 1996, pero el Comité Central Electoral le acusó de falsificar las firmas necesarias para participar en los comicios.

El 22 de septiembre de 1997, la compañía MMM acabó quebrando y, en diciembre, las autoridades dictaron una orden de detención contra Mavrodi. No obstante, solo fue arrestado 6 años después, el 31 de enero de 2003, y pasó 13 meses en prisión. En 2007, Mavrodi fue condenado a 4,5 años de cárcel por fraude fiscal.

© Sputnik/ Alexei Nikolsky Serguéi Mavrodi en 2007

No obstante, las actividades de Serguéi Mavrodi no acabaron ahí. En 2011 creó un nuevo proyecto: una pirámide llamada MMM-2011. El esquema Monti demostró su 'utilidad' no solo en Rusia, sino que en varios países de todo el mundo —desde Nigeria a Japón, pasando por China o Perú—, aunque la estafa no fue tan provechosa para él como en la década de los 90. Esa vez, los bonos de papel fueron reemplazados por una criptomoneda denominada 'mavro'.

"No soy un genio. Soy un mesías. Cambio el mundo", declaró el propio Mavrodi en una entrevista con el periódico KP.

En los últimos años, Serguéi Mavrodi vivió una vida modesta y trabajó como consultor económico de un diputado de la Duma. Afirmó que gastaba todo su dinero en "la lucha imparable, la destrucción del sistema financiero y el apocalipsis financiero".

© Sputnik/ Vladimir Vyatkin Serguéi Mavrodi

Además de ser empresario, Mavrodi también era un guionista y escritor aficionado. En 2012, escribió el guion de la película de terror 'El río' y en 2015 publicó en su cuenta de YouTube la serie 'Diablito'. Mavrodi también fue autor de las novelas 'El hijo de Lucifer' y 'La tentación' y escribió varios libros sobre la historia de MMM.