¿Ofendió la 'Mujer Maravilla' a Stephen Hawking? El polémico tuit de Gal Gadot

Hawking se transformó no solo en un ícono de la ciencia, sino además en una figura con profundo arraigo en la cultura popular. Por eso, numerosas personalidades del mundo del espectáculo recordaron su importancia. Una de ellas fue Gadot, célebre entre otros papeles por su reciente interpretación de la Mujer Maravilla.

"Descanse en paz, doctor Hawking. Ahora está libre cualquier limitación física… Su brillantez y sabiduría serán valoradas por siempre"; expresó la estrella del cine.

Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN — Gal Gadot (@GalGadot) 14 de marzo de 2018

​La buena intención del mensaje es notoria, pero para algunos usuarios tiene un sesgo contra las personas con discapacidades físicas y se lo hicieron notar.

"Creo que eres fantástica, Gal, pero este tuit es muy capacitista. Sus limitaciones físicas no le impidieron cambiar el mundo. Las personas con discapacidades no desean morirse para liberarse de sus desafíos. Queremos ser valorados por lo que podemos hacer, no lamentados por lo que no", afirmó Adam B. Zimmerman.

Capacitismo, el término usado por Zimmerman, se refiere a la discriminación o a los prejuicios contra las personas con diversidades funcionales, como por ejemplo Stephen Hawking.

El genio británico sufría de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una afección neurológica que comprometió su movilidad, por lo que utilizaba una silla de ruedas y un sistema altamente sofisticado para poder comunicarse.

A pesar de que el pronóstico de los pacientes con ELA es de pocos años, Hawking pudo vivir más de medio siglo después de su diagnóstico, a los 21.

Un usuario le respondió a Zimmerman que "pare" con ese tipo de comentarios. El abogado, como "activista" respondió que "nadie diría que la muerte lo libera de ser de una raza, género o religión". "Entonces, ¿por qué es aceptable implicar que la muerte libera a alguien que llegó a la grandeza a la vez que sufría una discapacidad?", se preguntó

También lo acusaron de hacer "excesivamente uso de la corrección política". Sin embargo, el internauta recordó que el asunto lo afecta "personalmente", y que afirmaciones como la de Gadot "impactan" en la manera en la que se perciben las diversidades funcionales.

"La tasa de desempleo para las personas con discapacidades está entre 70 y 80% y la idea de que son algo aterrador de lo que hay que 'liberarse' es una gran razón para que suceda eso", dijo Zimmermann.

"Gal, yo tengo una enfermedad crónica. No me puedo duchar o salir de la cama por mí misma. Perdí 18 años así, pero fundé una asociación para financiar la investigación sobre mi enfermedad. Todo desde mi cama. ¿Acaso mi vida no es importante? La discapacidad no es algo de lo que avergonzarse, el prejuicio sí", dijo Amara Campbell, una australiana que creó Change 4 ME, una entidad dedicada a la pesquisa en enfermedades neurológicas autoinmune.

Gal Gadot no se expresó ulteriormente en Twitter al respecto de Hawking, ni respondió a ninguno de los mensajes publicados.