Cinco latinoamericanas que han inspirado a las mujeres de su región

La jornada del 8 de marzo de 2018 estará marcada por movilizaciones a lo largo y ancho del mundo. América Latina no es la excepción: varias marchas están previstas en las principales ciudades. El movimiento de mujeres ha cobrado una notoriedad en los últimos meses que vino para quedarse.

Pero los esfuerzos de muchas para forjar un mundo más igualitario no es un asunto nuevo. La lista es infinita y los ejemplos en el día a día abundan. En Sputnik hemos elegido apenas algunos ejemplos de ayer, de hoy y de siempre para celebrar esta importante efeméride mundial.

1. Juana Azurduy (1780 — 1862)

En las escuelas, los relatos sobre las gestas de independencia suelen mencionar únicamente a hombres como protagonistas. Pero las mujeres también tuvieron un rol esencial para la emancipación de las colonias latinoamericanas. La historia de Juana Azurduy.

Nacida en la ciudad de Torocas, en Potosí (Bolivia), era hija de un pudiente hacendado y una mujer indígena. Educada en un convento, se perfilaba para ser religiosa, pero su rebeldía la llevó a ser expulsada. Al tiempo contrajo matrimonio con Manuel Ascencio Padilla, otro exponente de la lucha por la independencia en el Virreinato del Río de la Plata.

Llegó 1810, y con ese año, la Revolución de Mayo. A partir de entonces, esa chispa encendió los ánimos de independencia y autonomía. Azurduy y Padilla se unieron a la causa de la emancipación de las colonias.

CC0 / Alcaldía de Padilla / Juana Azurduy Juana Azurduy, heroína de la independencia de Bolivia y de Argentina

Juana asumió un rol preponderante y decisivo en el Ejército Auxiliar del Norte, bajo el mando de Manuel Belgrano. Como teniente coronel de esa fuerza participó activamente de batallas contra los realistas en la región del actual sur de Bolivia y el noroeste de Argentina. En la lucha cayeron su marido y cinco de sus seis hijos.

Finalmente los vaivenes militares la empujaron a un segundo plano. En 1825, Simón Bolívar la visitó y constató la miseria en la que vivía. Decidió concederle una pensión y la ascendió al grado de coronel.

"Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre", escribió Bolívar a Antonio José de Sucre, presidente de ese país en la época.

En 2015, Bolivia donó a Argentina una estatua en homenaje a esta heroína de la independencia. El Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández decidió emplazarlo en el parque Colón, detrás de la Casa Rosada.

En ese lugar, un enorme monumento a Cristóbal Colón, inaugurado en 1921 y donado por la colectividad italiana, fue removido para dar lugar a la figura de bronce regalada por el presidente boliviano Evo Morales. Esa acción fue objeto de polémicas en el país. La administración de Mauricio Macri movió la estatua de la luchadora a la plaza del Correo, a unos pocos metros.

2. Estela de Carlotto (1930)

Esta abuela de Plaza de Mayo es una referente mundial de los derechos humanos, debido a su lucha por conocer el paradero de los desaparecidos de la última dictadura militar argentina (1976-1983) y sus esfuerzos por recuperar la identidad de los niños nacidos en centros de detención clandestinos, secuestrados y entregados a otras familias.

Su hija de 23 años, Laura Carlotto, fue secuestrada en 1977 por los militares por militar en la Juventud Universitaria Peronista y posteriormente desaparecida en su ciudad natal de La Plata. En el momento de su secuestro estaba embarazada de tres meses.

En 1978, los militares le entregaron a Estela el cadáver de su hija, pero nada supo del bebé. Ese mismo año empezó a reunirse con las abuelas en su misma situación en la Plaza de Mayo y a recorrer los pasillos de todas las instituciones en búsqueda de verdad y justicia. Así siguió durante los años en la procura de su nieto —Guido, como lo llamó su madre- y los demás niños que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Desde 1989 preside la organización Abuelas de Plaza de Mayo y se ha consolidado como una figura esencial de las últimas décadas en la Argentina y en América Latina por su tenacidad y su compromiso.

"Laura en el cautiverio dijo: 'Mi mamá no les va a perdonar a los milicos lo que me están haciendo. Y los va a perseguir mientras tenga vida'. Lo cual significaba que me conocía más que yo misma porque yo no era mujer heroica. Nunca había participado en nada. Era una mujer con un origen de clase media baja, criada en épocas dulces si se quiere; nunca me iba a imaginar que iba a seguir toda mi vida a esto", relató Carlotto en una ocasión, en base a los testimonios de las sobrevivientes de los campos de detención.

Sus esfuerzos dieron frutos: en 2014 apareció Guido, un joven que se presentó voluntariamente en Abuelas de Plaza de Mayo, que ha impulsado las campañas de identificación. Resultó ser el nieto número 114 en recuperar su historia.

3. Berta Cáceres (1971-2016)

© REUTERS/ Juan Carlos Ulate Amenazas a familia de Berta Cáceres continúan 2 años después de su asesinato

Esta líder campesina hondureña se ha vuelto un símbolo de la lucha de las mujeres indígenas y campesinas contra el avance de las actividades extractivistas y no sustentables. Integrante de los pueblos lenca que habitan Honduras y otras partes de Centroamérica, Cáceres alzó su voz contra el Gobierno, grandes corporaciones y grupos de poder.

En la década de 1990 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), plataforma desde la cual dio peso institucional a su lucha. En esa época, ya era una importante referente del movimiento femenino, protectora de los migrantes provenientes de El Salvador (azotado por una cruel guerra civil) y del medio ambiente.

Así fue que empezó a militar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, hecho que le valió amenazas. En 2016, estos intentos de amedrentarla se concretaron y fue asesinada en circunstancias hasta ahora no aclaradas. En los últimos días, se arrestó al presidente de DESA, la empresa a cargo del proyecto Agua Zarca, Robert David Castro Mejía. Hay más detenidos: sicarios, empresarios y miembros del Ejército.

La activista también se había manifestado en contra de la destitución de Manuel Zelaya en 2009 y había denunciado el avance del extractivismo a partir del cambio de mando del país. El caso cobró notoriedad mundial y puso de manifiesto la falta de garantías a los derechos humanos en el país centroamericano.

4. Susana Trimarco (1954)

© AFP 2018/ Julio Pantoja Susana Trimarco, la madre emblema de la lucha contra la trata

En 2002, la argentina Susana Trimarco vivió una situación que sacudió su vida. Su hija María de los Ángeles fue secuestrada e inducida a una red de trata de mujeres. Originaria de Tucumán, 'Marita' (como la conocían) fue obligada a ejercer la prostitución. En medio de su calvario, la desplazaban de provincia en provincia, con la aprobación de la Justicia y la Policía local de cada lugar.

Cuando vio que no podía confiar en las autoridades, recorrió burdeles y hasta se llegó a disfrazar de trabajadora sexual para ver si podía llegar a encontrar a su hija. No ha podido dar con el rastro, pero al menos ha llevado al banquillo a 13 personas que hoy cumplen condenas de hasta 22 años de prisión.

En el camino, creó en 2007 la Fundación María de los Ángeles, logró la liberación de casi 10.000 víctimas de trata y fue la impulsora de una ley aprobada por el Congreso argentino en 2008 para luchar contra este delito.

5. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal (1924, 26 y 35, asesinadas en 1960)

/ Estas tres hermanas de República Dominicana son conocidas hasta hoy como 'Las Mariposas'. Destacadas activistas, las mujeres habían denunciado las barbaries del régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. A pesar de las amenazas, dieron el brazo a torcer y se manifestaron acerca de los atropellos a los derechos civiles en la nación caribeña.

El 25 de noviembre de 1960 las tres mujeres aparecieron muertas en un jeep. La escena fue planeada para que pareciera un accidente de tránsito, pero fueron ahorcadas y torturadas por la guardia secreta de Trujillo, dictador de 1939 a 1961.

El asesinato provocó un quiebre en la dictadura de Trujillo, que finalizó un año después, en buena parte debido a este fatídico episodio. La muerte de las hermanas se volvió un ícono, no solo de la violencia contra las mujeres, sino también de la situación de los dominicanos en aquellas épocas.

© AFP 2018/ Miguel Schincariol #NiUnaMenos: Protesta contra los feminicidios, trending topic mundial

El 25 de noviembre, la fecha en la que fueron asesinadas, es hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, observado por la ONU desde 1981.

"Para mí es como si tuviera muchos sombreros puestos al mismo tiempo. Las hermanas Mirabal como dominicanas, las hermanas Mirabal como latinoamericanas, y las hermanas Mirabal como hija y sobrinas de ellas", dijo hace algunos meses a Sputnik Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva.

"Son todas esas cosas, y siempre tendré esa riqueza de ponerme frente a esa realidad de las que nos sentimos orgullosas, que nos inspira, y que sirve para una campaña mundial necesaria", agregó.