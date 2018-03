Así serán las marchas del #8M en las principales ciudades de América Latina

El 2017 fue un año profundamente marcado por los movimientos de mujeres de todo el mundo, que lograron visibilizar los problemas a las que están expuestas en todos los ámbitos de su vida. Fenómenos como #NiUnaMenos o #MeToo se han consolidado como voces de protesta social con resonancia en los cuatro rincones del mundo.

Este año parece prometedor también para la movilización social de las mujeres en todo el mundo. Prueba de ello es el alto número de marchas y de adhesión prevista en vistas al paro internacional del 8 de marzo, que coincide con la efeméride internacional. Los colectivos de mujeres han invitado a aquellas que lo deseen a parar en el trabajo, los cuidados familiares y otras tareas; además de marchar.

Los hombres, atrás

Uno de los puntos que más polémica ha generado es la convocatoria a que los hombres que deseen participar de las marchas, lo hagan detrás de las mujeres. Muchos varones han apuntado de manera negativa contra este punto.

Ivana Silvera, integrante de la Coordinadora de Feminismos de Uruguay, recordó el origen del Día Internacional de la Mujer, que recuerda a 129 obreras que fallecieron quemadas en una fábrica textil en EEUU para exigir mejores condiciones laborales.

La naturaleza de esta jornada de movilización y de lucha es que las mujeres salgan a las calles, paren y tengan visibilidad, dijo. "No tiene nada que ver con desplazar a la masculinidad ni a los hombres", puntualizó.

La entrevistada subrayó que entre los colectivos feministas de Uruguay existe una diversidad de matices y posturas respecto al tema. Pero existe un punto de coincidencia: "Organizarnos y pensarnos nosotras" y buscar "salidas" o alternativas a las jerarquías impuestas por el "sistema patriarcal", expresó Silvera.

"Apostamos a construir desde la horizontalidad nuevas formas de pensamiento y desde ahí una rompe con el patriarcado", indicó.

Las marchas en América Latina

Buenos Aires

En la capital argentina, se convoca a las mujeres a concentrarse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. De ahí se marchará a lo largo de la avenida de Mayo hasta el Congreso, donde se leerá una proclama. La consigna de este año es a favor de la despenalización del aborto, un tema polémico en el país.

Montevideo

En la mayor ciudad uruguaya, las mujeres están convocadas a reunirse en la céntrica Plaza Libertad. Allí se hará una intervención artística, donde luego se procederá a marchar hasta la calle Arenal Grande a lo largo de 18 de Julio, la principal avenida.

Una vez en el punto de llegada, se organizará un "abrazo caracol" (en espiral) entre las manifestantes. La lectura de la proclama estará a cargo de varias integrantes y se definirá en el momento de manera de respetar la horizontalidad del movimiento, indicó a Sputnik Ivana Silvera.

Lima

En Lima, las mujeres están llamadas a parar y marchar entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, para protestar en el Ministerio de Trabajo "para protestar contra la desigualdad laboral y salarial, contra el acoso en los espacios de trabajo, por la ratificación del Convenio 189 y por la necesidad de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados". A las cuatro de la tarde se juntarán en el Campo de Marte "a gritar juntas 'todas por justicia'".

Ciudad de México

© AP Photo/ Luis Hidalgo ONU: un promedio de siete asesinatos de mujeres se registra cada día en México

Las mujeres de la capital mexicana están convocadas a "no trabajar, no consumir, no hacer labores domésticas ni de cuidados ese día, por una hora o por 24" para demostrar que sin ellas "el mundo se para". Se reunirán en el Ángel de la Independencia, uno de los sitios más icónicos de la urbe.

A las 15.30 hora local montarán en la Plaza del Bicentenario en Tijuana un altar por las ancestras, niñas y mujeres víctimas de feminicidio, al que deberán asistir vestidas de rosa, negro o morado. Al lugar, como marca la tradición, llevarán carteles, velas, flores y fruta para el altar "de las que ya no están". Luego, proseguirá un evento artístico.

La Paz

A las cuatro de la tarde, las mujeres de la ciudad más alta del mundo, protestarán en la Plaza Mayor de San Francisco contra el "sistema patriarcal, capitalista y colonial" y la hipocresía de "actos hipócritas en los que, por un día al año, se pretende homenajear a las mujeres sin que ello signifique un cambio real" en su situación.

Santiago de Chile

De 19 a 22, la Plaza Italia de la ciudad se verá colmada de mujeres que protestarán contra la "violencia estructural" de su sociedad y sobre el peso que recae en sus hombros, fruto del "sistema patriarcal".

Asunción

Además del paro, las mujeres asunceñas están invitadas a llenar la Plaza de las Mujeres a partir de las 16 hora local.