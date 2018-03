Abogado de Jones Huala: "Se observa un sesgo en la persecución penal a mapuches"

La causa se originó en enero de 2011 luego de que tres personas encapuchadas llegaran a la casa de un agricultor donde se encontraba con su familia y, bajo amenaza de arma de fuego, los sacaron de la propiedad. Luego rociaron combustible y prendieron fuego el hogar.

A 20 días del hecho la Policía allanó la casa de una autoridad ancestral mapuche (machi). En el operativo fueron detenidas seis personas, incluida la dueña. Ese mismo día se realizaron otros cinco allanamientos a casas de pobladores mapuches. Según Soto Pozo fue un procedimiento viciado, ya que la Policía incumplió la orden judicial de no realizar cateo, ni incautaciones.

"No hubo rastros orgánicos en el lugar de los hechos, ni armas ni vestimentas que pudieran ser vinculadas a los acusados. La noche de los hechos los perpetradores llevaban sus rostros cubiertos, por lo que no hubo forma de establecer vínculo entre los acusados y el incendio", dijo a Sputnik Soto Pozo.

El letrado agregó que tras ser comunicada la imputación los seis acusados quedaron privados de su libertad, tres por acusaciones de autoría y tres por encubrimiento. Salieron en libertad con medida cautelares y en 2012 se realizó un juicio a cuatro de ellos. Todos resultaron absueltos salvo la machi a quien se encontró culpable encubrimiento.

© AP Photo/ Luis Hidalgo Líder mapuche acusó al Gobierno de Chile de "criminalizar" a su pueblo

En un otro juicio sería absuelta la quinta persona y el sexto, Jones Huala, acusado como autor del hecho, obtuvo su libertad con medidas cautelares. Luego apareció en la provincia argentina de Esquel y desde entonces se intentó extraditarlo a Chile para que enfrente el juicio oral en su contra. Por esa razón, la justicia chilena libró una orden de detención internacional para ser capturado y extraditado.

"En estas situaciones de conflicto político-territoriales desarrollé actos de autodefensa y también estuve involucrado en algunas acciones de sabotaje, pero no el que se me indica en este caso específico", aseguró el joven mapuche el 28 de febrero ante el juez.

Según el abogado, se cumplirían con los requisitos formales para la extradición: una posible condena superior a un año, sin riesgo de pena de muerte y una causa considerada delito en ambos países. La justicia argentina tiene un plazo de 3 días para dar el veredicto.

Carabineros y la agencia de inteligencia chilena son investigados por la presunta falsificación de pruebas en un operativo donde detuvieron a ocho mapuches en 2017. Dados esos antecedentes, si Jones Huala es juzgado en Chile la defensa pedirá la revisión de las pruebas.

Además: Operación Huracán: la 'cortina de humo' que Carabineros plantó contra mapuches en Chile

"Esta es una causa de las denominadas del conflicto mapuche, al sur de Chile y Argentina donde de tiempo en tiempo nos encontramos con este tipo de causas y donde se prejuzga. En este caso no había indicio para allanar la casa de la machi, por eso no solo se pidió el allanamiento en ese sitio sino en varios otros donde residen mapuches y donde no hubo resultados ni explicaciones. Se observa un sesgo en la persecución penal de estas comunidades. Se priva de libertad a personas cuyas causas luego son desestimadas por los tribunales", concluyó Soto Pozo.