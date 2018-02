Las mujeres se apropian de la gala de los premios de cine BAFTA

"Hagamos que 2018 sea el año de la expiración del abuso y el acoso sexual", proclama un grupo de actrices en una carta abierta a todos los públicos.

La frase hace un juego de palabras en inglés con el lema de la campaña, 'Time is up', al que se hace alusión, junto al solidario 'Me too' (Yo también), en este misiva firmada por 190 actrices británicas e irlandesas.

El escrito forma parte del marco de acciones reivindicativas previstas en la gala de los BAFTA, que presidirán los duques de Cornualles, Guillermo y Catalina, en el Royal Albert Hall.

El negro parte como etiqueta imperante en el vestuario de las mujeres que pisarán la alfombra roja, como ya sucedió en la ceremonia de los Golden Globe estadounidense.

Además, muchas estrellas se han privado de extender la invitación oficial a sus parejas o familiares y acudirán al evento acompañadas de activistas feministas.

Según adelanta el dominical The Observer, Andrea Riseborough, llegará al Royal Albert Hall con la cofundadora en Reino Unido de UK Black Pride, Phyl Opoku-Guimah.

Gemma Aterton, chica Bond en '007: Quantum of Solace', estará respaldada por dos veteranas de la lucha por la paridad salarial que estalló en los años sesenta en la planta de Ford de Dagenham, en el este de la capital británica.

Los BAFTA 2018 los preside la actriz Joanna Lumley, quien recoge el pistón del multifacético Stephen Fry.

El foco de la entrega de estatuillas difícilmente podrá evitar al equipo de 'La forma del agua', la película del director mexicano Guillermo del Toro que parte con 12 nominaciones.

Con nueve opciones le siguen la tragicomedia 'Tres anuncios en las afueras', con Frances McDormand en el papel protagonista, y 'El instante más oscuro', con Gary Oldman protagonizando a Churchill en los albores de la Segunda Guerra Mundial.

'Sin amor', del director ruso Andréi Zviáguintsev, compite en la categoría de filme en lengua extranjera con 'Elle', del holandés Paul Verhoeven; 'Primero mataron a mi padre', de Angelina Jolie; 'La Doncella', del surcoreano Park Chan-Wook; y 'El Viajante', del iraní Asghar Farhadi.