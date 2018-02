Asesor de Putin califica el matriarcado como un "síntoma de la decadencia de Occidente"

"El hecho es que nadie quiere tomar el poder sin entender qué exactamente salió mal… excepto las mujeres", explicó.

Surkov recordó que cada vez más mujeres ocupan altos cargos en los países más influyentes.

"Hay cada vez más mujeres empresarias, mujeres gerentes, mujeres jefas y, por último, mujeres demasiado atrevidas y decididas sin ningún motivo o rumbo", subrayó.

Indicó que incluso las películas hollywoodenses intentan menoscabar a los hombres y glorificar a las mujeres.

"Claro que el último jedi en 'Star Wars' es una joven", señaló.

El político afirmó que el mundo es una "invención del hombre", al mismo tiempo, se preguntó por qué son las mujeres quienes tratan de gobernarlo.

"Este mundo de verdad es una invención del hombre. Imperfecto, pero lo que hay. Moisés y Gautama, Shakespeare y Nabókov, Newton y Mandelbrot, Saladino y Zhúkov […] son los cocreadores de todo lo que nos rodea. ¿Por qué de repente las mujeres han decidido hacerse con este mundo de hombres? Y, lo que es más importante, ¿para qué?" exclamó.

Para explicarlo, Surkov se refirió a una "hipótesis poco divulgada pero muy generalizada", según la cual, la creciente influencia de las mujeres "es un síntoma de decadencia". De acuerdo con el asesor, el matriarcado "no es la causa, sino la manifestación de esta decadencia". Afirmó que no fue la emperatriz Alexandra Fiódorovna (la esposa de Nicolás II) quien arruinó el Imperio ruso, y no fue Raisa Gorbachova quien promovió la disolución de la URSS, aunque "siempre son mencionadas cuando se trata de los últimos días del Imperio y de la URSS".

Según Surkov, "los sistemas políticos solo recurren a la ayuda de las mujeres cuando ya están agotados tras un período de crecimiento rápido y han alcanzado la fase terminal". Explicó que la democracia matriarcal "está reemplazando a la liberal" en Occidente.

"El feminismo está saliendo de las sectas radicales y llegando a las grandes masas. El populismo de mujeres ha sido la doctrina más eficaz para los que quieren alcanzar la cumbre de la pirámide política", precisó. Agregó que "son obvias todas las señales de la nueva decadencia de Europa —o mejor dicho, de Euramérica—".

El asesor afirmó que los hombres "ceden generosamente" a las mujeres el Brexit, la crisis de migración, los problemas económicos y la militarización sin límites.

"La humanidad está confundida. Las madres están a cargo. Pero los padres van a volver con un nuevo mundo, con nuevos juguetes para todos", concluyó.

Las declaraciones del asesor de Putin generaron una ola de críticas en la sociedad rusa.

Así, la senadora —y también madre de la candidata presidencial Ksenia Sobchak— Liudmila Nárusova indicó que "las palabras de Surkov suenan como una broma, porque en efecto es un político muy inteligente y experimentado". Agregó que "esto no encaja con su concepción" y tachó la columna del político de "machismo pseudocientífico". Al mismo tiempo, subrayó que probablemente lo hace por una sola razón.

Los hombres —incluso el propio Surkov— "no mostraron buenos resultados" en cuanto a la resolución del conflicto armado en el este de Ucrania y el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.

"Ni los embajadores de Rusia en Ucrania, ni Surkov, han demostrado ser los hombres que llegarían y restablecerían el orden", indicó.

A su vez, la escritora y activista social rusa, María Arbátova, declaró en una entrevista con la agencia NSN que "es un artículo bastante vergonzoso para un político".

Encuesta ¿Estás de acuerdo con la idea del asesor de Putin de que el matriarcado es una señal de la decadencia de Occidente? Comparto algunas de sus declaraciones, pero no todas 16.0% (4)

No me importa lo que pase en Occidente 0.0% (0)

Este político tiene toda la razón 28.0% (7)

Es puro machismo infundado 24.0% (6)

Surkov exagera la importancia de las mujeres en la sociedad actual 12.0% (3)

Solo las mujeres pueden salvar a este mundo hundido en violencia y conflictos 20.0% (5) Votos: 25 Todas las encuestas Comparto algunas de sus declaraciones, pero no todas

"Surkov actúa como un 'macho', junto con un gran número de sexistas que forman parte de nuestra élite política. A los hombres en el poder —incluso tan inteligentes e indestructibles como Surkov— les molesta el hecho de que las mujeres toman sus puestos, sus salarios, su nivel de influencia", sostuvo.

Arbátova manifestó que las declaraciones de Surkov no solo violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también la Constitución rusa.

Por su parte, la periodista Zalina Marshenkúlova indicó en su blog 'El poder de la mujer' que las féminas están más adaptadas —desde el punto de vista biológico— para gobernar, ya que tienen capacidades de comunicación más desarrolladas, además de ser capaces de realizar múltiples tareas a la vez.

Asimismo, se preguntó por qué a las mujeres no se les ocurre escribir "columnas estúpidas" dedicadas a la habilidad de los hombres para gobernar.

"Mientras que los hombres preparaban textos sobre la estupidez de las mujeres, estas últimas tomaron el poder", concluyó.

