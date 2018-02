Soldados solo conocidos por Dios: "Las familias no tienen palabras de agradecimiento"

Hay 230 cruces en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, donde el Reino Unido enterró a los soldados argentinos que murieron en combate durante la guerra, en 1982. Entre ellas, 123 tienen placas de mármol negro que rezan "soldado argentino solo conocido por Dios", porque no se sabía quién estaba bajo tierra.

© AP Photo/ Natacha Pisarenko Familiares de argentinos caídos en Malvinas viajarán a las islas el 15 de marzo

"Su hijo no es más un ‘soldado argentino solo conocido por Dios' sino que ahora tiene nombre y apellido. Detrás de la placa hay una historia, una familia que estuvo esperando durante 36 años saber la verdad, y hoy sabe la verdad", dijo Aro, veterano del Regimiento 6 de Mercedes, Argentina, fundador de No me Olvides, la organización social a través de la que logró aunar esfuerzos de familiares, periodistas, excombatientes, políticos e incluso organizaciones internacionales con un mismo fin: ponerle nombre a los cuerpos enterrados no identificados.

Aro explicó que los soldados fueron identificados gracias a acuerdos de colaboración entre Argentina y Reino Unido, la ayuda de la Cruz Roja Internacional, forenses de 12 países y la certificación de tres laboratorios en Argentina, Gran Bretaña y España. Se lograron 105 muestras de sangre y 88 coincidencias.

"Fue una tarea durísima, con muchísimos palos en la rueda, porque muchísima gente nunca entendió qué queríamos y aún hoy sigue preguntando. Pero la familia que sabe dónde están sus hijos no tiene palabras de agradecimiento. Quedó demostrado que lo único que buscamos es la identificación de nuestros compañeros", aseguró Aro.

A su vez, Aro contó cómo habían recibido la noticia algunas de las madres de los soldados identificados: "A algunas les tuvieron que poner stents, de lo conmovidas que estaban les impactó en el cuerpo. Otra, una mamá que quedó cieguita hace poco, me dijo que quería ir igual a las Islas a tocar la tierra de la tumba donde está su hijo". Madres que tuvieron 36 años de espera y en marzo viajarán a poner flores en las tumbas de sus hijos.