La joya de la educación cubana que está en peligro y sus jóvenes quieren salvar

El Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas (IPVCE) Vladímir Ilich Lenin disminuyó las matrículas en los últimos años para asombro de quienes pasaron por sus aulas. La escuela élite que creó Fidel y que inauguró junto a Leonid Brézhnev, entonces secretario general del Partido Comunista de la URSS, fue transferida parcialmente a otras instituciones en la Isla en noviembre.

La noticia causó un enorme impacto en las redes sociales donde egresados de diferentes graduaciones se pronunciaron ante la necesidad de salvar un proyecto que calificaron como el más precioso del sistema educativo y emblema de la Revolución cubana.

Desde 1959, el Gobierno revolucionario se percató de la necesidad de establecer bases sólidas para el desarrollo científico. En la década del '70 se comenzó a preparar el personal académico desde edades tempranas y ello condujo a la creación de este escuela de alto rendimiento enfocada en la formación vocacional de jóvenes preuniversitarios.

En el discurso inaugural Fidel anunció que la nueva escuela sería un internado al cual ingresarían alumnos tras una selección rigurosa, basada en las altas calificaciones obtenidas en la enseñanza primaria.

Pero en la última década, por las dificultades de las familias para mantener a los jóvenes y por la situación económica del país, empezaron a desaparecer los internados y se crearon colegios preuniversitarios externos.

"Con la aparición de los preuniversitarios externos la vocacional dejó de ser una aspiración por el esfuerzo que suponía para las familias y los propios estudiantes", aseguró a Sputnik Osmani Leyva, ex profesor de Física de la Lenin.

"Muchos alumnos no quieren aspirar a las matrículas de la Lenin por ser una escuela de régimen interno. Entonces al disminuir tanto esta cifra, una parte de la escuela está totalmente en desuso y lejos de la nostalgia que podamos sentir, la realidad demuestra que no se va a ocupar", afirmó el profesor.

Leyva impartió clases en esa institución desde 1998 hasta 2013 y asegura que el desarrollo alcanzado por cualquier educador allí, supera el de otras instituciones educativas. "Como proyecto fue el más bonito y el más integral ya que comprendía la formación académica del estudiante así como su desarrollo social", contó.

​El profesor agregó que el proyecto en sí no son los muros de la escuela que hoy se están tratando de recuperar, sino la idea esencial de formar profesionales de la ciencia. El IPVCE Lenin sigue siendo una escuela de prestigio a la que aún ingresan alumnos por el mero hecho de estar en esa institución.

Sin embargo para salvarla hay que adecuarla a nuestros tiempos, aseguró Leyva. "Cambiar lo necesario para que vuelva a ser exitoso este proyecto es tan valedero como cuando se fundó" aseguró el maestro.

En los momentos iniciales los alumnos entraban con 12 años y cursaban desde la secundaria básica hasta el 12° grado. Luego las condiciones cambiaron y sólo ingresaban en el nivel preuniversitario hasta culminar como bachilleres en ciencias. "Eso cambió en su momento, por tanto hoy también hay que cambiar" afirmó.

"El proyecto de la escuela Lenin no son sólo los muros, son las ideas, las concepciones y esas no debieran dejar de existir nunca. Existen varias razones para no abandonarla, entre ellas el reconocimiento a una historia institucional de importancia. También es un tributo a todo el que pasó por ahí y aportó a su desarrollo, pero sobre todo a Fidel que fue su promotor" aclaró Leyva.

Tras la inauguración de la Lenin se crearon IPVCE en todas las provincias del país con los nombres de Carlos Marx, Federico Engels, José Martí y Ernesto Che Guevara, entre otros. Estos centros profundizaron en la preparación de sus estudiantes en campos como la Matemática, la Física, la Química y la Biología.

Durante los años siguientes estas academias, fundamentalmente pre-universitarias, ganaron su propio prestigio gracias a un programa de formación más intensivo que el del resto de las escuelas, a partir de crear determinadas condiciones de vida y estudio a los alumnos y profesores.