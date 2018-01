Universo paralelo: este artista intercambia los roles de género en anuncios sexistas (fotos)

Eli Rezkallah, un artista y fotógrafo libanés, ha decidido dar la vuelta a los antiguos anuncios machistas en su proyecto 'In a Parallel Universe' (en un universo paralelo, en español).

Según afirmó el propio artista en una entrevista con el periódico The Huffington Post, "escuché a mis tíos decir que a las mujeres se les da mejor cocinar, cuidar de la cocina y cumplir con sus 'obligaciones femeninas'. Sé perfectamente que no todos los hombres piensan así, pero me sorprendió darme cuenta de que algunos siguen haciéndolo".

Explicó que esta fue la razón por la que "imaginé este mundo paralelo, donde los roles se invierten y esos hombres prueban de su propio veneno sexista". El fotógrafo, que se considera "feminista", tachó de "ridícula" la desigualdad de sexo en el mundo de hoy.

Estas son algunas de las imágenes que forman parte del proyecto 'En un universo paralelo'. ¿Y tú? ¿Qué opinas?

"Es muy agradable tener a una mujer / un hombre en casa"

"¿Quieres decir que incluso una mujer / un hombre puede abrirlo?"

"¡Las mujeres / los hombres no dejan la cocina!"

"No te preocupes cariño, ¡al menos no quemaste la cerveza!"

"Muéstrale que es un mundo de hombres / mujeres"