Todo el mundo tiene derecho a ser feliz: la mujer más velluda del mundo se casa (fotos)

Supatra Susuphan es una joven tailandesa que sufre de hipertricosis o síndrome del hombre lobo, cuyo principal síntoma es el exceso de vello en todo el cuerpo. Dicha enfermedad es muy poco frecuente ya que solo se han registrado 50 casos en todo el mundo desde la Edad Media.

© AFP 2017/ STR / AFP Un final feliz para la niña árbol de Bangladés (fotos)

En 2010 Susuphan entró en el libro Guinness de los récords como la joven más velluda del planeta.

No obstante, su dolencia no le impidió ser feliz y encontrar a su media naranja. Recientemente, la mujer publicó un post dedicado a su marido.

"Tú no eres mi primer amante sino el amor de mi vida", escribió.

La asistencia médica que la mujer recibió cuando era pequeña no la ayudó a tratar su dolencia. Su padre, Samrerng, confirmó que simplemente había empezado a afeitarse la cara.

"No me siento diferente a cualquier otra persona. Tengo muchos amigos en la escuela. Mi vellosidad me hace especial", dijo Susuphan, citada por Metro.