¿Empiezas a salir con alguien? Cuidado con verle todos los días

Puede parecer poco. Sobre todo cuando surgen deseos de conocer más a esa persona al comienzo de una relación. Pero hacerlo en exceso es contraproducente, señala Scott Carroll en BravoTV.

Carroll, psiquiatra y autor del libro 'Don't settle: how to marry the man you were meant for' ("No te conformes: cómo casarte con el hombre que está hecho para ti"), aconseja no ver a la persona que estás comenzando a conocer más un par de veces. Al menos durante el primer mes.

"Es importante limitarlo a dos veces por semana de modo que ambos tengáis tiempo de sobras para desconectar de la persona con la que estáis saliendo y para que vuestros sentimientos más profundos surjan de vuestro subconsciente", explica.

Para el psiquiatra, esa fase es muy importante porque permite darse cuenta de los problemas que pueden estar surgiendo durante las primeras semanas, explica en BravoTV.

Advierte además de que pasar demasiado tiempo juntos puede dar la sensación, al principio, de que se está yendo demasiado rápido, echándolo todo a perder. Un "problema común", advierte, donde una de las dos personas está tan emocionada con la nueva relación que acaba por echarlo todo a perder yendo demasiado rápido.

Bonnie Winston, experto y consejero en relaciones amorosas, asegura que a sus clientes que encontrar el momento perfecto para todo es el secreto para que las cosas funcionen cuando se está conociendo a alguien:

"No tienes que ver a alguien todos los días, sino verlo al menos una vez a lo largo de la semana y otra el sábado o el domingo" señala, pero advierte de que ver a esa persona que acabas de conocer una vez cada dos semanas es "como empezar de nuevo a conocerla cada vez que vuelves a quedar con ella".

Stacy Karyn trabaja aconsejando a personas que acaban de comenzar una relación y recomienda llevar las cosas de la manera más natural posible al principio. "Si ambos tienen ganas de verse, háganlo", dice. "No te obsesiones con esa persona, pero tampoco te distancias de ella".