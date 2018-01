Rusia, la última esperanza de los familiares del submarino argentino desaparecido

La intención de la misiva llegó desde la base naval de Mar del Plata, lugar donde los familiares se acercaron el 1 de enero para recibir el nuevo parte oficial de la Armada. "Nos enteramos a traves de los medios de la preocupación de Putin por el San Juan y por eso nos atrevemos a solicitarle con toda humildad que no nos deje", dijo a Sputnik Luis Tagliapietra, uno de los integrantes del grupo de familiares de los tripulantes que zarparon en el ARA San Juan.

"En nombre de los familiares de los 44 tripulantes del submarino, queremos pedirle no retirar su ayuda hasta no ubicar al ARA San Juan, sabiendo del esfuerzo y de la asistencia humanitaria que lo caracteriza", lee parte del texto de la carta a la que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

Además, expresan la "incertidumbre de todo el pueblo argentino y de las naciones hermanas", ante la eventualidad de que el país abandone el operativo.

Según Tagliapietra la iniciativa surgió de algunas madres que redactaron la carta y fue firmada por todos los familiares. Aseguró a Sputnik que él mismo sería el encargado de acercarla al consulado ruso en Buenos Aires para intentar que desde allí se la elevan al presidente ruso.

"Le venimos pidiendo todos los días a nuestro presidente que siga con la busqueda, pero el Gobierno optó por el silencio e ignorarnos. por eso recurrimos al ruso", explicó.

El 27 de diciembre del año pasado, Estados Unidos abandonó la zona de búsqueda sacando al buque Atlantis. Actualmente son tres los que siguen en el operativo: el destructor ARA Sarandí, el ARA Islas Malvinas y el Yantar de la Federación de Rusia.

"Ya pasaron 48 días desde que desapareció la tripulación. Yo no sé si están o no con vida. Lo que sé es que hay que encontrarlos, hoy en día con la tecnología y la logística que hay en el mundo que desaparezca un submarino 66 metros de largo, ocho de diámetro y con 44 personas dentro no existe. Tienen que aparecer estén como estén y sea como sea", concluyó.