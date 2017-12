¿Por qué los rusos celebran más el Año Nuevo que la Navidad?

La mayoría de los cristianos del mundo celebra el nacimiento de Jesús en la noche del 24 al 25 de diciembre. Sin embargo, esto no es así para las ramas orientales del cristianismo.

Para ser exactos, la Iglesia ortodoxa rusa sí que celebra la Navidad el 25 de diciembre, solo que lo hace según el calendario juliano, que era el utilizado en vida de Jesús. La Iglesia católica romana, los protestantes y algunas iglesias ortodoxas siguen la tradición según el calendario gregoriano, por el cual regimos nuestras vidas actualmente.

La diferencia de 13 días entre estos dos calendarios hace que algunas iglesias festejen la Navidad el 25 de diciembre según la tradición, es decir, el 7 de enero según el calendario gregoriano.

Cómo se llegó a esto

Existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre como el día de la Navidad, pero lo que sí se sabe con certeza es que en el año 386, el patriarca de Constantinopla Juan Crisóstomo impulsó entre los cristianos la idea de celebrar el nacimiento de Jesús ese día en concreto y todos los fieles del mundo pasaron a celebrar la fiesta religiosa más importante el mismo día, siguiendo el calendario juliano.

En el siglo XVI, el papa Gregorio XIII, inspirado por los logros del Renacimiento y la Ilustración, decidió introducir en la Iglesia católica romana un nuevo calendario, más cercano al calendario astronómico. La idea fue apoyada en los reinos de España y Portugal y en los estados de Italia. Para el año 1582, la reforma se aplicó a nivel gubernamental.

CC0 / Lavinia Fontana (1552-1614) Creado en la Universidad de Salamanca, el nuevo calendario gregoriano recibió el nombre de su impulsor, el papa Gregorio XIII

No todas las iglesias y países aceptaron el cambio inmediatamente. El Reino Unido y sus colonias americanas, por ejemplo, no lo hicieron hasta 1752. Rusia se sumó al nuevo calendario astronómico solo después de la llegada de los soviéticos al poder. No obstante, incluso hoy en día iglesias como la de Georgia, Serbia y Jerusalén, —así como varias iglesias católicas de tradición oriental— siguen los cánones julianos.

En tiempos de la URSS

En 1929, en la Unión Soviética se dictaminó que las fiestas religiosas dejarían de ser consideradas días festivos. No obstante, la celebración de Nochevieja fue la que recogió toda la magia de la Nochebuena, incluidos sus principales atributos: el árbol de Navidad, el Ded Moroz ('Abuelo del Frío', el equivalente ruso a Papá Noel) y, por supuesto, los regalos. Incluso se le agregaron nuevos personajes, como Snegúrochka ('Nievecilla'), la nieta querida y ayudante fiel de Ded Moroz. Fue así como en la URSS esta fiesta pasó de ser una celebración religiosa a una fiesta puramente infantil.

© Sputnik/ David Sholomovich Ded Moroz y Snegúrochka felicitan a un grupo infantil soviético en el Palacio de Congresos de Moscú, en diciembre de 1960

A diferencia de Papá Noel o Santa Claus —personajes que recuerdan a la figura del obispo griego San Nicolás—, tanto Ded Moroz como Snegúrochka son personajes folclóricos de la mitología eslava. A pesar de lo que pueda parecer, en realidad no son parientes y se llaman 'abuelito' y 'nietecita' solo como muestra de cariño.

© Sputnik/ Evgenya Novozhenina Las 'Nievecillas' rusas se lucen en las calles de Moscú 12

Ded Moroz es la personificación del invierno, el señor del frío y las heladas, feroz con los vagos e envidiosos y ayudante de los nobles y desamparados. Snegúrochka, según la leyenda, fue hecha por dos ancianos que, al no poder concebir un hijo, armaron una muñeca de nieve —de ahí su nombre— y por la magia de sus súplicas lograron que cobrara vida. Tal como pasó con el Pinocho de Carlo Collodi.

Para los mayores, la fiesta de Año Nuevo implicaba bailar y tomar champán y mandarinas, costumbre gastronómica que todavía hoy conserva un lugar central en toda mesa de Nochevieja en Rusia. Los mejores obreros, grandes científicos e ingenieros, figuras de la cultura y el deporte y otras personalidades relevantes de la sociedad soviética eran invitados al baile anual de Año Nuevo celebrado en el mismísimo Kremlin.

© Sputnik/ David Sholomovich Yuri Gagarin y su esposa Valentina Gagárina en el tradicional baile de Año Nuevo del Kremlin, en 1965

Con la disolución de la URSS, la inmensa mayoría de los rusos continuó festejando por todo lo alto la Nochevieja.

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Celebración de Año Nuevo en Rusia (archivo)

Mientras, la Navidad se volvió a celebrar como una fiesta puramente religiosa, observada sobre todo por las personas creyentes.