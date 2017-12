Estos son los vídeos más populares de 2017

El ranking tuvo en cuenta la cantidad de reproducciones, el número de 'me gusta', la cantidad de personas que compartieron la grabación, las repercusiones en las redes y los comentarios de los usuarios.

Para sorpresa de pocos, el hit latinoamericano 'Despacito' lideró el top ten superando las 4.000 millones de visualizaciones. Esta cifra lo convirtió en el más visto en la historia de YouTube, batiendo el récord en tan sólo 204 días y destronando al tema surcoreano 'Gangnam Style', del cantante Psy.

La lista de videos musicales la completan:

'Shape of You' de Ed Sheeran

'Mi Gente' de J Balvin

'Felices los 4' de Maluma

'That's What I Like' de Bruno Mars

'Ahora Dice' de Chris Jeday

'El Amante' de Nicky Jam

'Swalla' de Jason Derulo

'I'm the One' de DJ Khaled ft. Justin Bieber

'Súbeme la radio' de Enrique Iglesias

El puesto número uno en el ranking de videos virales se lo llevó 'Until We Will Become Dust' del programa de televisión tailandés 'The Mask Singer'. El concursante Oyster conquistó a las internautas con su performance disfrazado de ostra y alcanzó las casi 200 millones de reproducciones.

Este es un programa similar al popular 'The Voice' pero en el que los participantes cantan completamente disfrazados.

Los otros videos virales destacados de 2017 fueron:

'Shape Of You' de Kyle Hanagami Choreography

'Ping Pong Trick Shots 3' de Dude Perfect

'Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer' de America's Got Talent 2017

'Ed Sheeran' en Carpool Karaoke

Lady Gaga's Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show de NFL

'Inauguration Day' de A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

'History of the entire world, i guess'

'In a Heartbeat' de Animated Short Film

'Children interrupt BBC News interview' de BBC News